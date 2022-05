Congo-Brazzaville: " Social & Inclusive Business Camp 2022 " - Un programme destiné aux entrepreneurs africains

L'Agence française de développement (AFD) a lancé l'appel à candidatures relatif à la sixième édition du programme de formation dénommé " Social & Inclusive Business Camp (SIBC) ". La date limite des candidatures est fixée au 26 juin prochain.

Événement incontournable des entrepreneurs à impact africains, SIBC est un programme d'accélération et de renforcement de capacités visant à booster les porteurs d'entreprises à fort potentiel d'impact et de croissance sur le continent. En effet, quarante porteurs et porteuses de projets d'entreprises seront sélectionnés pour leur fort impact social et de croissance.

L'activité est prévue en format hybride (en présentiel et en ligne). Les candidats auront droit à trois mois de coaching à distance sur une plateforme en ligne ; une semaine de Bootcamp intensif à Marseille, France. Le programme sera axé sur quatres thématiques, à savoir le développement du leadership et la construction d'une équipe ; le passage à l'échelle ; la préparation à l'investissement et la mesure d'impact.

Pour candidater, le postulant représentant l'entreprise doit en être le fondateur, co-fondateur, dirigeant ou a minima en position de prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise ; avoir accès à internet avec une connexion suffisamment stable pour pouvoir suivre la formation dans de bonnes conditions ; disposer de suffisamment de temps à allouer au programme sur la période septembre-novembre 2022, à raison d'environ deux heures par semaine sur cette période.

Par ailleurs, les candidatures individuelles, c'est-à-dire en dehors d'une entreprise, ne seront pas prises en compte.

Notons que depuis la première édition en 2017, le SIBC a accompagné près de 240 entrepreneur(e)s à impact sur le continent africain dans leur passage à l'échelle, la mesure de leur performance sociale et leur préparation à la levée de fonds. Soutenu par le Campus de l'AFD, le programme est mis en œuvre par un consortium de partenaires internationaux parmi lesquels I&P Conseil, African Management Institute, ScaleChanger et StartupBrics.