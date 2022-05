Congo-Brazzaville: Symposium international de la création numérique - La vingt-huitième édition en préparation

Dans le cadre du Symposium international de la création numérique (ISEA) qui se tiendra en mai 2023 à Paris, en France, les acteurs de l'art numérique et des industries créatives du monde entier sont invités à postuler pour l'événement au plus tard le 26 mai prochain.

En marge de la 28ᵉ édition d'ISEA prévue du 16 au 21 mai 2023 en France autour du thème de la " Symbiose ", près de 2000 créateurs, chercheurs et innovateurs internationaux, et plus de 100 000 spectateurs sur la programmation artistique y sont attendus. En effet, l'appel à candidatures lancé s'inscrit dans cette démarche et il est ouvert de façon non-limitative aux artistes, designers, chercheurs, makers, hackers, game designers, ingénieurs (... ) et à tout type d'organisation comme les universités, écoles, organismes de recherche, entreprises, associations, tiers lieux, etc.

" Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en ligne. Avant toute soumission, vous devez au préalable lire le règlement disponible sur le site. Les propositions artistiques seront acceptées jusqu'au 26 mai 2022 à 16 h (heure française). Les candidatures académiques doivent être déposées au plus tard le 13 juin 2022 à 16 h (heure française) ", indique le communiqué. Les formes et présentations éligibles sont, entre autres, installations, arts visuels, réalités virtuelles, augmentées, performances et spectacle vivant, jeux vidéo, game design, contenus en ligne et réseaux sociaux, data visualisation, design, articles longs et courts avec présentation orale, panels et tables rondes, ateliers et tutoriels.

Avec environ 60 pays participants à chaque édition, ISEA est un événement majeur de la scène mondiale qui se tient chaque année dans un pays différent, réunissant les acteurs des arts numériques, des industries créatives, de l'innovation culturelle et de la recherche qui participent aux avancées de la recherche et de la création. Cette année, le rendez-vous entend explorer les opportunités à l'aune des enjeux contemporains, ouvrir de nouveaux imaginaires et favoriser l'écriture collective de nouveaux récits.

A ce propos, les six journées d'ISEA 2023 seront marquées par les échanges, les présentations de projets et diffusion artistique. L'événement donnera à voir le meilleur de la création numérique grâce à une sélection opérée par des jurys internationaux.