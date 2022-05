Congo-Brazzaville: Prix du journalisme investigatif " Malina " - Deux Malgaches sacrés lauréats

La première et deuxième place du concours dénommé " Prix du journalisme investigatif : Malina " ont été remportées le 3 mai dernier à Antananarivo, capitale de Madagascar, par deux journalistes indépendants, à savoir Andry Randrianasolo et Nadia Raonimanalina.

Andry Randrianasolo a travaillé sur le thème de la corruption entourant l'octroi des marchés publics pour la construction des EPP Manara-penitra et Nadia Raonimanalina a enquêté sur le financement des partis politiques.

À la cérémonie de remise de prix, étaient présents celles et ceux qui se battent, au prix de leur sécurité et de celle de leurs proches, pour fournir une information différente de celle présentée dans les médias nationaux classiques, fortement politisés.

" Notre travail dérange vraiment. Suite à cette investigation, on a reçu plusieurs messages de menaces. Pas seulement contre nous mais aussi contre les membres de nos familles. Parallèlement, on ne nous permet plus tellement d'accéder aux sources officielles. Les autorités ont peur de s'exprimer ; suite à ce reportage, certains des responsables qui ont osé parler ont été limogés ", a commenté l'un des lauréats.

Pourtant, hors de question de s'arrêter là. " Si on se tait aujourd'hui, alors on les laisse gagner. La liberté de presse, c'est un combat de tous les jours. Ce qui me motive, c'est que je suis convaincu que notre travail peut faire bouger quelques lignes même si ce n'est pas une révolution ", ajoute-t-il.

Notons que l'objectif principal du journalisme d'investigation est de révéler des informations dissimulées en traitant, recoupant et vérifiant les faits à travers la réalisation d'enquêtes minutieuses.