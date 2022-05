Congo-Brazzaville: Basketball - Le pivot camerounais Joel Embiid veut jouer pour la France

Joel Embiid serait sur le point de franchir un pas supplémentaire vers une éligibilité pour jouer en équipe de France. Le pivot camerounais aurait entamé des démarches pour être naturalisé et disponible pour les prochaines échéances internationales.

On imagine que Joel Embiid a notamment en tête les Jeux Olympiques à Paris en 2024, une compétition qu'il n'aurait qu'une chance infime de disputer avec le Cameroun, dont il n'a toujours pas porté les couleurs en match officiel. Pour ce qui semble désormais être un vrai objectif pour lui, Joel Embiid va devoir faire face à quelques obstacles. S'il obtient sa naturalisation sportive, il faudra convaincre la fédération française de basket et le sélectionneur de la pertinence de l'inclure alors qu'il n'a aucun passé avec les Bleus. Il faudra aussi sans doute convaincre certains cadres réticents, comme Evan Fournier qui avait émis un avis assez tranché sur la question lorsqu'elle lui avait été posée.

En ce qui concerne le public, il y aura vraisemblablement deux camps. D'un côté ceux qui se réjouiront d'avoir dans leurs rangs l'un des meilleurs joueurs du monde et l'un des plus dominants en NBA, qu'importe que son lien avec la France ne soit pas de sang, mais seulement linguistique et affectif. Après tout, des nations ont remporté des compétitions en utilisant ce système. De l'autre, ceux qui estiment que le basket français produit suffisamment de joueurs de haut niveau et est suffisamment compétitif, pour s'abaisser à naturaliser un joueur non issu de la formation française ou qui n'a jamais joué ou vécu en France. En prenant cette décision, Joel Embiid est bien conscient qu'elle ne va pas lui attirer la sympathie du public camerounais. Mais on se souvient aussi que chez nous, Serge Ibaka avait opté pour le même processus en jouant pour l'Espagne.

Le titre de MVP ne sera pas cette année pour Embiid

Même si la NBA n'a pas encore réalisé une annonce officielle, la chaîne ESPN a déjà vendu la mèche : Nikola Jokic va remporter son second trophée consécutif de MVP. Une récompense méritée pour le joueur des Denver Nuggets. Mais avec sa superbe saison, le pivot camerounais des Philadelphia Sixers Joel Embiid aurait clairement pu également l'emporter, en plus de son titre de meilleur marqueur.

Et forcément, en marge de la défaite de son équipe contre Miami lors du match 5 des play-offs, le Camerounais n'a pas échappé aux questions à ce sujet. En reconnaissant les mérites du Serbe, Embiid a surtout cherché à relativiser.

" Si j'ai été surpris ? Non. Je le savais depuis plusieurs semaines, probablement deux semaines avant la fin de la saison. Après les matches contre Denver et Milwaukee, j'ai vu un sondage d'ESPN. Je savais donc que je n'allais pas l'avoir. Evidemment, félicitations à Nikola. Il l'a mérité. Il a fait une saison incroyable. Puis il n'y a pas un bon ou un mauvais choix. Il y avait beaucoup de candidats. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Donc, je suppose que chaque année, c'est ce que vous décidez, celui qui correspond le mieux à l'histoire racontée pour savoir qui va gagner. Je ne suis pas en colère. Cela fait deux ans de suite que je me mets dans cette position. Mais je ne l'ai pas eu. C'est comme ça ".

Avant de conclure : " L'année dernière, j'ai fait campagne pour l'avoir. Pas cette année où j'ai simplement répondu aux questions posées. Et dans les prochaines années jusqu'à ma retraite, c'est presque comme si je me demande ce que je dois faire de plus pour le gagner. Donc c'est comme ça. Il s'agit de se concentrer, non pas que je n'étais pas concentré sur ça avant, mais il est vraiment temps de mettre toute mon énergie sur le plus important, qui est de tout gagner ".

Il y a bien évidemment une pointe de frustration dans les propos de la star camerounaise. Mais elle reste totalement compréhensible par rapport à ses performances. A lui désormais d'utiliser cette probable deuxième place au classement de meilleur joueur de la ligue pour tenter de remporter son premier titre NBA.