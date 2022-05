Algérie: Ligue 2 - Lutte féroce pour l'accession et le maintien

Alger — Plusieurs duels intéressants sont au programme de la 29e et avant dernière journée de Ligue 2, prévue samedi à 14h30, avec en tête d'affiche les sorties des prétendant à l'accession MC El Bayadh, CR Témouchent, JS Bordj Ménael et USM Khenchela, sans oublier les combats ultimes de certains candidats au maintien, particulièrement la JSM Béjaïa, le MC El Eulma, le CRB Aïn Ouessara et l'USMM Hadjout.

A seulement deux journées de l'épilogue, beaucoup de choses ne se sont pas encore éclaircies, particulièrement en ce qui concerne les deux privilégiés qui auront la chance d'accéder en Ligue 1, puisque les prétendants MC El Bayadh et CR Témouchent dans le Groupe Ouest, ainsi que la JS Bordj Ménael et l'USM Khenchela dans le Groupe Est sont toujours au coude à coude, avec pratiquement autant de chances d'accéder pour les uns que pour les autres.

Ce qui là encore est loin d'être facile à prédire, car même les concernant, l'écart est tellement infime qu'ils semblent tous avoir une sérieuse chance d'éviter la relégation.

Dans le cas du SC Aïn Defla, l'USM Bel-Abbès, l'IB Lakhdaria et le CA Bordj Bou Arréridj, les carottes sont déjà cuites, car leur relégation s'est officialisée il y a plusieurs semaines déjà. Mais en ce qui concerne leurs prédécesseurs au classement général, en l'occurrence, la JSM Béjaïa, le MC El Eulma, le CRB Aïn Ouessara et l'USMM Hadjout, tout reste encore possible.

Pour certains candidats au maintien, comme le SKAF El Khemis, le WA Boufarik, le MO Constantine et le MO Béjaïa, leur destin est entièrement entre leurs mains, car il leur suffit de remporter leurs deux derniers matchs, ou tout au moins récolter quatre points sur les six possibles pour être sûrs de se sauver.

Ce qui est valable également pour l'USM Khenchela, l'actuel leader du Groupe Centre-Est, car en réalisant un carton-plein dans cette dernière ligne droite du parcours, il conservera ses deux points d'avance sur le dauphin, la JS Bordj Ménael.

En revanche, dans le Groupe Centre-Ouest les co-leaders MC El Bayadh et CR Témouchent sont toujours au coude à coude, avec 62 points chacun, faisant que chaque détail devrait compter lors des deux derniers matchs pour pouvoir les départager.

Pour cette 29e et avant-dernière journée, le CR Témouchent aura la chance de recevoir l'ASM Oran (9e/37 pts), au moment où le MC El Bayadh devra effectuer un périlleux déplacement chez l'ES Ben Aknoun (4e/ 44 pts).

Dans l'autre groupe, la JS Bordj Ménael devra se rendra chez l'USM Annaba (5e/ 40 pts), dans un chaud duel prévu à huis clos, alors que l'autre prétendant à l'accession, l'USM Khenchela aura la chance de recevoir "Les Crabes" du MO Béjaïa au stade Hammam Amar.

Concernant les clubs de bas de tableau, et contrairement au MOB, le MC El Eulma comptera parmi les plus chanceux, car appelé à se déplacer chez la lanterne-rouge IB Lahdaria, reléguée depuis plusieurs semaines déjà et qui par conséquent ne devrait pas lui opposer une grande résistance.

Outre le choc JSBM-USMAn, un autre chaud duel de cette 29e journée est prévu à huis clos. Il s'agit du derby de l'Ouest, devant mettre aux prises le GC Mascara et l'USM Bel-Abbès.