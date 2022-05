Guinée Equatoriale/Gabon: Décès de Théodore Zué Nguéma - Infantino s'incline devant la mémoire de la " légende du football gabonais "

Décédé le jeudi 5 mai 2022, en Guinée Equatoriale, Théodore Zué Nguéma a été inhumé hier jeudi 12 mai. A l'occasion, le président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, a rendu un vibrant hommage à l'ancien international du Gabon.

Dans une lettre en date du 9 mai signée de Gianni Infantino et adressée au vice-président de la Fegafoot, Robert Mangollo Mvoulou, le président de la FIFA adresse ses condoléances au peuple gabonais. " C'est avec grande tristesse et émotion que j'ai appris le décès de l'ancien joueur international et légende du football gabonais, Théodore Zué Nguema ", a d'abord écrit le patron de la FIFA reconnaissant que Théodore Zué Nguéma est une " légende du football gabonais ".

Le président de la FIFA reconnaît le talent de Théodore Zué Nguéma qu'il considère comme l'un des meilleurs de l'histoire du football du Gabon. " Son héritage et ses réalisations, sur et en dehors du terrain, ne seront pas oubliés et nous manqueront beaucoup ", a ajouté Infantino dans la lettre lue par Michel Minko membre du Comité exécutif de la Fegafoot lors de la cérémonie des hommages à Zué Nguéma.

Pour finir, Gianni Infantino s'est joint à la l'instance qu'il dirige pour exprimer sa " plus profonde sympathie à la Fédération gabonaise de football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches de Théodore Zué Nguéma ". " Nos pensées sont avec vous tous ", ajoute le président de la FIFA.