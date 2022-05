Sénégal: "Jàppal Ma Jàpp", pour accompagner l'autonomisation économique et sociale de 400 femmes

Djilor Djidiack (Fimela) — La phase pilote du projet "Jàppal Ma Jàpp" (actions conjointes) a été officiellement lancée vendredi dans la région de Fatick, à Djilor Djidiack, avec l'ambition d'accompagner 400 filles et femmes issues du milieu rural et de zones périurbaines dans l'autonomisation économique et sociale.

La phase pilote de ce projet initié par l'association Solidarité active devrait toucher "400 filles et femmes réparties entre trois zones d'intervention rurales et périurbaines", a expliqué Diarra Ndiaye, présidente de ladite association.

Mme Ndiaye, intervenant lors de la cérémonie officielle de lancement de "Jàppal Ma Jàpp", a précisé qu'en plus de Djilor Djidiack, dans l'arrondissement de Fimela, ce projet va intervenir à Taiba Ndiaye (Tivaouane) et dans la banlieue dakaroise.

Doté d'un financement de quelque 460 millions de francs CFA de l'Union européenne, ce projet d'une durée de 30 mois, ambitionne de participer à l'autonomisation économique et sociale des filles et des femmes.

Pour ce faire, il "octroie dans le cadre d'un fonds de garantie solidaire des crédits échelonnés jusqu'à 500 mille francs CFA aux bénéficiaires", selon Mme Ndiaye.

Il est attendu de ce projet qu'il aide à "renforcer la filière agricole sur toute sa chaine de valeur ? de la production à la vente, en passant par la transformation et la valorisation des produits agricoles".

"A travers ce projet, a ajouté Mme Ndiaye, nous voulons sortir de l'approche sociale d'aide ou d'assistance simple aux femmes, et aller vers l'entreprenariat agricole des filles et des femmes".

Le projet se chargera également d'initier pour les bénéficiaires des renforcements de capacités individuelles et collectives, de même qu'il prévoit une formation en développement personnel, en gestion financière et en techniques de transformation.

A terme, il vise à "renforcer l'exercice effectif des droits économiques et sociaux des femmes et des filles, de même que le leadership et le partage d'expériences", a-t-elle encore souligné.

Le projet compte s'appuyer sur des partenaires techniques et financiers, des structures politiques et des associations communautaires locales, pour mener des actions conjointes en faveur de l'autonomisation des filles et des femmes.

Selon la cheffe de la coopération à la Délégation de l'UE à Dakar, Dorota Panczyk, le projet "Jàppal Ma Jàpp" met un accent spécifique sur les jeunes filles pour affirmer son engagement envers la jeunesse sénégalaise.

Son lancement intervient dans le cadre de la célébration de la Quinzaine de l'Europe qui a, dit-elle, placé cette année la jeunesse au cœur de cette fête.

"Les jeunes sont l'avenir et doivent bénéficier d'opportunités, d'outils et de moyens qui leur permettent d'envisager sereinement leur avenir dès aujourd'hui", a-t-elle relevé, avant de réaffirmer l'engagement de l'UE envers la jeunesse sénégalaise, considérée comme un des "priorités" de ses partenariats.

"L'UE encourage tous les jeunes à activer tout leur potentiel afin qu'ils deviennent des agents et des acteurs de développement économique, social et culturel et contribuent pleinement à l'essor de leur pays", a lancé Mme Panczyk.

La cérémonie officielle de lancement du projet "Jàppal ma Jàpp" a été présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Fimela, Ousmane Diédhiou, en présence du maire de cette commune, Karim Sène.

Ce projet est porté par cinq organisations dirigées par des jeunes filles "motivées et engagées" pour l'atteinte d'objectifs de développement durable et l'émergence du Sénégal.