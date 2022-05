Afrique: Une synergie des forces préconisées pour favoriser l'émergence du documentaire

Saint-Louis, 13 mai (APS) - Des professionnels du cinéma, dont des producteurs, réalisateurs, diffuseurs et des formateurs, ont suggéré de travailler à faire émerger le documentaire à travers une synergie des forces, de manière à rendre ainsi plus fort ce genre cinématographique au Sénégal et sur le continent.

Ils ont préconisé cette synergie lors d'un débat organisé dans le cadre de la 13e édition du Festival du film documentaire de Saint-Louis.

Pour Mamadou Sellou Diallo, formateur à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, "il s'agit de réfléchir pour voir comment faire émerger plus de films documentaires forts avec toutes les initiatives qui existent déjà".

Selon lui, il y a des structures qui, déjà, travaillent sur ces films tout au long de l'année.

"L'idée est de faire revenir les rencontres +Tenk+ avec des projets de film qu'on aura sélectionnés et inviter des producteurs, parce qu'il y en a qui demandent des projets à faire", a fait valoir Mamadou Sellou Diallo.

Le réalisateur Pape Bounama Lopy, de Ciné-banlieue, invite pour sa part à se donner la main pour créer cette synergie, afin de faire rayonner le cinéma sénégalais en tant qu'industrie culturelle.

Le centre Yennenga du réalisateur Alain Gomis a partagé sa vision sur la place donnée au documentaire dans ses activités de diffusion et de formation.

"Nous avions pris l'option de ne diffuser que du documentaire durant le mois de ramadan. Et de plus en plus dans nos projections, les films documentaires sont très présents", a signalé sa responsable, Oumou Diégane Niang.

Le cinéaste Joseph Gaye Ramaka, président de jury à Saint-Louis'Docs, a partagé l'initiative de "Gorée cinéma" pour la diffusion des films sur l'île de Gorée et du "Gorée Lab" qui accompagne des projets d'écriture initiés à Pointe noir, au Congo.

"Aujourd'hui, pour les problèmes liés au documentaire voire au cinéma de façon large, la solution ne peut être que multiple et forcément dans les synergies", estime-t-il.

"Le documentaire a beaucoup évolué aujourd'hui", relève quant à lui Dominique Olier, un des responsables de Saint-Louis'Docs. "Il s'agit donc de pousser la réflexion dans ce domaine", affirme-t-il.

La diffusion sur les chaînes de télévision locales et étrangères, la formation à l'anthropologie visuelle sont quelques-unes des autres pistes de réflexion émises lors des échanges.