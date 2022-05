Afrique: Progrès réalisés dans plus de 40 pays et les CER sur les stratégies nationales et régionales de la ZLECAf

communiqué de presse

Dakar, Sénégal, le 12 mai 2022 (CEA) - Les Bureaux sous-régionaux (BSR) de la CEA ont travaillé avec plus de 40 États membres et les Communautés économiques régionales (CER) en 2021 sur la mise en œuvre de stratégies nationales et régionales pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont toutes été soutenues par les Bureaux sous-régionaux (BSR), de la CEA pour actualiser les cadres de la ZLECAf ainsi que les objectifs régionaux.

Cela a été souligné par la Directrice du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Est, Mama Keita, lors de la deuxième journée de la 54ème session en cours de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM2022) à Dakar, au Sénégal.

Présentant un rapport au nom des Comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d’experts, qui régissent les travaux des cinq BSR, Mme Keita déclare que les BSR « sont également en mesure d’offrir un appui technique, des services consultatifs, une formation et des outils analytiques aux gouvernements et aux Communautés économiques régionales (CER) » sur la ZLECAf qui est une priorité interrégionale.

Dans un développement connexe, la Directrice de l’Institut africain de développement et de planification économique (IDEP), Karima Bounemra Ben Soltane, fait remarquer que les efforts visant à mettre en œuvre des priorités telles que la ZLECAf devront être soutenus avec l’appui des « capacités humaines et institutionnelles dans les États membres ».

Elle ajoute qu’afin de renforcer les capacités nationales, la CEA a institué le « Réseau des jeunes économistes (ECA-YEN) pour fournir aux pays les capacités nécessaires dans la modélisation macroéconomique et également lancer des programmes de recherche dans les pays ».

Actuellement, ECA-YEN rassemble près d’un millier de jeunes économistes et 88 universités dans 21 pays qui œuvrent à combler le fossé entre le milieu universitaire et la prise de décision dans les États membres.

Les représentants des États membres reconnaissent et saluent l’appui des BSR et de l’IDEP et réitèrent leur engagement à travailler avec la CEA sur les priorités régionales et nationales.

La Conférence annuelle des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique (CoM) est le plus grand évènement annuel de la CEA et offre aux participants l’occasion de débattre des questions clés sur le développement de l’Afrique et de discuter du rendement du groupe de réflexion dans l’exécution de son mandat.

