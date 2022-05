Congo-Kinshasa: Le Premier ministre Sama Lukonde attendu au Sénat

Les ministres Olivier Mwenze, des Ressources hydrauliques et Electricité, et Alexis Gisaro, des Infrastructures et travaux publics, ont été auditionnés ce vendredi 13 mai au Sénat. Devant les réponses peu convaincantes de ce dernier, les sénateurs ont résolu d'interpeller le chef du Gouvernement, Sama Lukonde.

Concernant la question de la sénatrice Christine Mwando, le ministre des Infrastructures et Travaux publics s'est expliqué sur les questions les préoccupations relatives aux inondations des villes et territoires de Moba, Kabalo, Uvira et Kalemie.

Alexis Gisaro, qui a donné des réponses relatives à la question la principale, a par ailleurs renseigné la plénière sur les travaux de construction et de réhabilitation des routes déjà amorcés dans plusieurs provinces.

Toutes ses réponses n'ont pas rencontré l'assentiment de l'initiatrice de la question orale, qui a souhaité inviter le Premier ministre Sama Lukonde au Sénat pour donner des réponses aux différentes préoccupations qui touchent plusieurs secteurs de la vie nationale.

Pour sa part, Olivier Mwenze a éclairé la lanterne des élus des élus sur l'avancement des travaux du projet de la centrale hydroélectrique de Katende au Kasaï-Central. Il a rassuré les sénateurs qu'une mission du gouvernement congolais doit se rendre incessamment dans à New Delhi pour poursuivre les discussions avec le gouvernement indien, afin de définir les modalités de la reprise des travaux suspendus depuis près de sept années.

Olivier Mwenze a également signifié aux sénateurs que ces travaux ont été déjà réalisés à environ 55% par le génie civil.