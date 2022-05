Congo-Kinshasa: Covid-19 - Le nombre de nouveaux cas toujours en hausse dans le Lualaba

Covid-19 en République démocratique du Congo, des journalistes formés sur la gestion de l'infodémie autour des vaccins contre la pandémie. C'est à Bukavu, au Sud-Kivu. Et c'est une action de l'ONG Internews organisée du 10 au 12 mai 2022.

L'objectif était d'outiller les professionnels des médias sur les questions liées à la pandémie et à la vaccination pour leur permettre d'identifier et de faire face à la désinformation et aux rumeurs véhiculées autour du Covid-19 au sein de leurs communautés.

**Autre nouvelle, la situation épidémiologique de Covid-19, actuellement plus préoccupante au Lualaba que dans d'autres provinces, selon le Dr. Muyembe. Il l'a dit au cours de sa conférence de presse de mercredi dernier à Kinshasa. Le Lualaba enregistre une moyenne journalière de 35 nouveaux cas pour un taux de positivité de 48%. " C'est beaucoup ", s'est exclamé le virologue congolais, précisant que les zones de santé les plus affectées sont celles de Dilala, Kanzenze et Manika.

***Enfin, un mot sur la campagne de vaccination contre le Covid-19, la RDC a atteint le lundi 9 mai dernier 1 million 278 mille personnes vaccinées dont 780 mille le sont complètement, selon la coordination de cette campagne au Programme élargi de vaccination. Ce qui représente un taux de 1,5 % de la population cible.

Question:

Violences à l'égard des femmes et Covid-19. De quelle façon la pandémie de Covid-19 accroît-elle pour les femmes les risques de subir des violences ?

Question traitée par les experts de l'OMS. Réponse : le stress, l'interruption des réseaux de socialisation et de protection, la perte de revenus et les difficultés à accéder aux services peuvent exacerber pour les femmes les risques de subir des violences. Dans de nombreux pays où il est conseillé ou obligatoire pour chacun de rester chez soi, les violences subies du fait du partenaire intime risquent d'augmenter.

Action de partenaire:

Faisons un tour à Bunia, en Ituri pour écouter Davide Kalenda, chef du projet RIT2.0 au sein de l'ONG Pole Institute, sur la désinformation autour de la vaccination contre le Covid-19. C'est au micro de Clarisse Zihindula.