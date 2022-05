Congo-Brazzaville: Photographie - La deuxième édition de Kokutan'Art bientôt lancée à Brazzaville

Les Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville (Kokutan'Art) donnent rendez-vous aux professionnels et amateurs de la photographie pour un moment de découverte et de partage exceptionnel, du 27 mai au 1er juin, à l'Institut français du Congo ainsi qu'aux ateliers Sahm.

Kokutan'Art signifie " Rencontres avec l'art ". Porté par Lebon Chansard Ziavoula dit Zed, artiste visuel et responsable de la plateforme Mbongui Art Photo, cet événement se veut un moment de réflexion et d'échange afin de valoriser le métier de photographe en Afrique et particulièrement en République du Congo.

" La première édition nous a permis de mesurer notre sens de créativité et de croire davantage en nous. Malgré la situation sanitaire due à la covid-19, nous avons osé et aujourd'hui, le festival Kokutan'Art rentre désormais dans l'agenda culturel des festivals au niveau national et international. C'est un grand plaisir de voir notre bébé grandir, plaisir que je partage avec toute mon équipe. Pour cette deuxième édition, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes afin de présenter au public un événement à la hauteur de ses attentes ", a confié Lebon Chansard Ziavoula, directeur du festival Kokutan'Art.

A l'image de la précédente, la deuxième édition s'articulera autour des ateliers, expositions, rencontres et des projections ayant pour objectif de créer une plateforme d'expression des photographes d'Afrique et d'ailleurs, ainsi que de promouvoir la création et la production photographiques contemporaines du Congo et du continent. Le Congo, le Cameroun, le Rwanda, le Mali, le Niger, le Maroc, la France, la Suisse et la Belgique sont les différents pays invités à ce rendez-vous.

Cette année, avec pour thématique " L'Afrique qui vient ", Kokutan'Art se veut le prétexte pour se questionner : où en sommes-nous ? Qu'est-ce qui nous arrive et où allons-nous ? Quelles sont les grandes lignes de fracture ou encore les grands antagonismes qui nous donnent l'impression de vivre un moment particulièrement agité de l'histoire de notre monde ; qui nous donnent le sentiment inquiet d'être face à des choix irréconciliables, ou encore de vivre une histoire qui se décline désormais sur le monde du désordre et du fracas ?

A en croire le directeur du festival, les photographes sont donc appelés, durant les six jours de ce rendez-vous, à partager leurs regards sur l'Afrique ou plutôt les " Afriques ", en prenant en compte les diasporas et tous les autres Afro descendants, et sur les enjeux auxquels elle est confrontée, les mutations qu'elle traverse, sa planétarisation et, même, à fantasmer l'avenir de ce continent riche de promesses.

Khris Pannecoucke, photographe et cinéaste belge, est l'invité spécial de cette deuxième édition du festival Kokutan'Art. En 2017, il publie un livre photo sur les berges du fleuve intitulé " Fleuve Congo River ". Les clichés composés de photographies issues de ce livre et de portraits d'artistes de rue seront présentés sous forme d'exposition durant le festival. Ce, en plus des œuvres d'autres artistes expérimentés, à savoir Duvergé Jean-Pierre, Françoise Benomar, John Kalapo, Léa Lund, Eric K, Christelle Arras, Mirna Kintombo, Ralf Lhyliann dit Cid Lyther, Nathalie Guironnet, Yvon Ngassam, Souley Abdoulaye et Christ Kimvidi.

Par ailleurs, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, les participants à l'atelier photo prélude au festival, animé par Robert Nzaou, présenteront également leurs œuvres photographiques au cours de l'événement. " Les préparatifs vont bon train au stade où nous sommes. Toute l'équipe se mobilise pour la réussite totale de cet événement. Cependant, nous sommes ouverts aux propositions de partenariat et de sponsoring ", a fait savoir Lebon Chansard Ziavoula.