Algérie: Cyclisme - Coupe arabe sur piste - Huit médailles dont 3 en or, 2e place pour l'Algérie

Le Caire — La sélection algérienne de cyclisme a pris la deuxième place avec un total de huit médailles (3 or, 3 argent et 2 en bronze), à l'issue de la Coupe arabe des nations sur piste, qui s'est déroulée au Caire, en Egypte (9-11 mai).

L'Egypte a été sacrée avec 41 médailles (19 or, 14 argent et 8 en bronze), alors que les Emirats arabes unis ont terminé à la 3e place avec 13 médailles (1 or, 5 argent et 7 en bronze).

Les trois médailles d'or algériennes ont été l'œuvre de l'équipe de vitesse, composée d'El Khassib Sassane, Youcef Boukhari et Mohamed-Nadjib Assal ainsi que Abderrahmane Mansouri qui s'est distingué dans la course aux points. Lotfi Tchambaz a pris l'or à la course poursuite.

De leur côté, Mohamed Bouzidi et Abderrahmane Mansouri ont offert à l'Algérie deux médailles d'argent. Bouzidi a été le premier à monter sur le podium, après avoir terminé à la deuxième place dans l'épreuve de l'élimination, alors que Mansouri a pris la deuxième place dans l'épreuve du Scratch. El Khassib Sassane a pris l'argent de la course kilomètre.

Les deux médailles de bronze ont été décrochées par Lotfi tachambaz à la course aux points, alors que Mohamed-Nadjib Assal a remporté la médaille de bronze de l'épreuve de vitesse qui avait également enregistré la participation de l'autre algérien, Youcef Boukhari.

La Direction technique nationale (DTN) a engagé six athlètes au rendez-vous cairote, sous la conduite du coach Abdelbassat Hannachi.

Outre l'Algérie et l'Egypte (Organisateur), quatre autres nations ont été engagées dans cette Coupe arabe 2022, à savoir : la Libye, la Syrie, le Soudan et les Emirats arabes unis.