Congo-Brazzaville: Théâtre - Elèves et étudiants vont se réunir autour de l'art de Molière

Le festival de théâtre scolaire et universitaire a lieu du 19 au 20 mai à Pointe-Noire, précisément au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati- Loutard, dans le premier arrondissement Emery-Patrice-Lumumba.

Dix établissements scolaires et universitaires, à savoir Dom-Helder-Camara, Cepec de Songolo, Tremplin, Le grain de Sénevé, Dora l'exploratrice, le LTG, le LVA, la Haute école Léonard-de-Vinci, ASMT, EAD vont prendre part aux retrouvailles théâtrales qu'organise le Cercle des jeunes artistes créateurs (CJAC) que dirige Cardy Cardelin Babakila, sur le Thème " La mission parentale pour une jeunesse responsable"

Autour des représentations théâtrales, ateliers et échanges, le public va découvrir de jeunes comédiens en herbe, toujours ravis de se produire sur les tréteaux et faire admirer leur talent devant le public. Les invités du festival sont Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et Lettres de Pointe-Noire; Jean-Baptiste Sitou, directeur départemental de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de Pointe-Noire; les écrivains Yvon Wilfried Lewa-let Mandah, Huguette Ganga Massanga, Nicole Bouquet Mikolo, sans oublier Jussie Nsana, la bédéiste; Gilles Douta, le conteur; Teddy Benzo, le rappeur; Jefh Biyeri, acteur et metteur en scène et tous les anciens festivaliers.

Afin de garantir la réussite de l'événement qui se tient dans un contexte économique difficile, le comité d'organisation a sollicité l'aide des anciens acteurs de la Haute école Léonard-de-Vinci et des autres établissements scolaires pour leur apport multiforme mais aussi celui de tous les férus du théâtre intéressés par l'initiative.

A la fin du festival, trois lauréats par catégorie seront distingués après avis du jury.