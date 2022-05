Congo-Brazzaville: ARTs scéniques - L'écrivain Huppert Malanda honoré à Ngoyo

Le Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte Mateve, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, a rendu hommage le 12 mai au poète Huppert Malanda dont l'œuvre littéraire, "Le premier jour du futur", mise en scène par le conteur Jorus Mabiala, a été jouée sur scène par des jeunes artistes en formation dans ledit centre.

L'activité s'inscrivait dans le cadre de l'agenda du Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité qui rend régulièrement hommage aux auteurs, écrivains et hommes de lettres à travers des prestations culturelles diverses et variées.

Huppert Malanda a publié "Le premier jour du futur" aux Editions+, dans la collection Ayina. C'est un recueil de poèmes écrits au lendemain de la guerre fratricide de 1993 au Congo qui a profondément déchiré le tissu social après la Conférence nationale souveraine.

Les cris de l'auteur, les incantations, les pleurs, les douleurs mais aussi l'espérance et le sursaut moral des victimes et bourreaux de cette sombre époque de l'histoire, peints par l'auteur, ont été extériorisés sur scène par près de quinze jeunes artistes dont nombreux sont montés sur les tréteaux pour la première fois.

Mise en scène par le conteur Jorus Mabiala, le spectacle inédit sous forme de théâtre conté et de subtile déclamation poétique de l'œuvre d'Huppert Malanda est une interpellation pour un monde plus humaniste, débarrassé de la haine, de la cruauté et la barbarie.

"Le premier jour du futur s'achève comme il a commencé par la fugitive impression d'avoir vécu un rêve éveillé d'artistes avec la lugubre sensation prophétique d'une fin qui ne fait que commencer ", écrivait le préfacier Léopold Pindy Mamonsono.

Huppert Malanda est né en République du Congo. Journaliste et fonctionnaire municipal à la mairie de Brazzaville. Il est président de l'atelier Senghor Association des écrivains du Congo et délégué de la Société des poètes français en République du Congo. Distingué à plusieurs reprises pour la qualité et l'immensité de ses œuvres, il est une valeur sûre de la jeune génération des poètes congolais.