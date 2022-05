Congo-Brazzaville: Santé - Les infirmiers exhortés à améliorer leurs prestations

Un focus a été organisé le 12 mai à l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire, à l'occasion de la Journée internationale de l'infirmière. Il a été demandé aux participants de s'approprient les connaissances reçues pour les mettre en pratique dans leurs structures respectives.

Plus d'une centaine de personnel soignant venue des différents hôpitaux et structures sanitaires de la ville océane a pris part à l'activité organisée sur le thème "La qualité des soins et la sécurité des patients : une priorité pour le personnel soignant de l'hôpital général Adolphe-Sicé".

Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs des soins sur le terrain de la pratique, tel a été l'objectif de l'atelier. " En organisant la Journée internationale de la santé, notre souhait est de voir le personnel infirmier s'impliquer aux côtés d'autres catégories socio-professionnelles dans la mise en œuvre emphatique des soins et services de qualifié ", a dit Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé. " La qualité des soins et la sécurité des patients en milieu hospitalier constituent un problème crucial et une préoccupation majeure dans la satisfaction des usagers", a-t-il ajouté.

En présentant l'activité, Clotaire Missamou Makoumbou, directeur des Soins infirmiers médico-techniques et réadaptations à l'hôpital général Adolphe-Sicé, a fait l'historique de la journée. Celle-ci, a-t-il dit, est célébrée dans le monde depuis plus de soixante ans à l'intention du personnelinfirmier mais aussi pour rendre hommage à Florence Nightingale, la première infirmière qui a posé les bases du métier d'infirmière moderne au XXe siècle. En effet, la jeune Londonienne a imposé, lors de la guerre de Crimée, son autorité aux médecins militaires et révolutionné les soins infirmiers, généralisant les règles d'hygiène les plus élémentaires auprès des soldats. Elle deviendra plus tard une experte en santé publique, modernisant les hôpitaux publics, créant la toute première école d'infirmières de l'empire britannique.

Après la communication inaugurale sur la qualité et la sécurité des patients/accompagnants, une priorité pour la santé mondiale et le leadership en soins infirmiers : défi du moment dans la marche vers les services et soins de qualité aux clients, vingt communications ont meublé les assises. A travers les échanges et débats, il a été montré de nombreux dysfonctionnements dans les hôpitaux et structures sanitaires de la place avec pour conséquence immédiate le mauvais accueil des patients. A cela s'ajoute l'insuffisance du leadership infirmier dans ces structures.

Ainsi, pour pallier toutes ces pratiques à proscrire, il a été suggéré de renforcer les capacités du personnel évoluant en soins infirmiers par la formation continue, d'accroître leurs capacités en leadership, de redynamiser le comité de lutte contre les infections nosocomiales dans les hôpitaux, de faire un plaidoyer auprès des responsables du système de santé pour l'amélioration des conditions de travail en vue d'une meilleure offre et qualité des soins aux patients.

En clôturant les travaux, le directeur général de l'hôpital général Adolphe Sicé a souhaité que les participants capitalisent les enseignements reçus, s'approprient ces connaissances et les mettent en pratique dans leurs structures respectives.