Cote d'Ivoire: Équitation - La Fie préoccupée par la mort des chevaux à Abidjan

La Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) est profondément affectée par la mort en cascade de chevaux dans la partie sud de la ville d'Abidjan. Après avoir été convoquée par la direction des services vétérinaires après le constat des décès de chevaux, le président Stéphane Ouégnin et son comité directeur ont adressé un courrier aux services compétents du ministère des Ressources animales et Halieutiques afin d'avoir une information officielle et fiable sur la nature et l'origine de la maladie qui a décimé en quelques jours 23 chevaux !

Le bureau fédéral ne s'est pas limité à cette démarche : " Nous avons vainement proposé l'assistance technique et opérationnelle des services vétérinaires de la Fédération équestre internationale afin de nous aider à endiguer au mieux ce mal qui met à mal les activités de la fédération ", peut-on lire dans un courrier de la Fie aux services vétérinaires dont nous avons eu copie.

A quand le résultat des analyses de prélèvements effectués le mois dernier ? Y a-t-il un problème ? Autant de questions qui taraudent l'esprit des dirigeants fédéraux qui ont pris à témoin le ministère des Sports. Ils sont impatients de disposer des conclusions et d'avoir le cœur net afin de situer, pourquoi pas, les responsabilités

. C'est que la situation devient de plus en plus intenable pour la fédération, qui voit ses activités sportives compromises. En effet, sur le calendrier fédéral 2021-2022, il est prévu l'organisation de nombreuses activités. Y compris la rentrée sportive, prévue au mois d'août 2022, qui sera marquée par le grand prix Félix Houphouët-Boigny et le lancement du championnat national de Saut d'obstacles (Cso).