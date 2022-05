Cote d'Ivoire: Journée portes ouvertes - Filtisac échange avec ses partenaires

En prélude aux campagnes de commercialisation du cacao et de l'anacarde respectivement en octobre 2022 et en février 2023, Filtisac a organisé, le vendredi 13 mais2022, dans ses locaux, une journée portes-ouvertes. Le directeur général de cette entreprise, Charles Amadou, qui avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs, a donné les raisons de l'organisation de cette rencontre.

Selon lui, cette journée portes-ouvertes a pour objectif non seulement de créer un cadre d'échange avec les autorités de tutelle, du conseil café-cacao et celui du coton et de l'anacarde mais aussi et surtout de leur faire vivre la réalité industrielle de cette unité de production qui est au service de l'agriculture ivoirienne.

" Nous avons voulu que nos partenaires soient rassurés par rapport à la réalité de ce marché. Leur dire que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir préparer non seulement livrer ses campagne s qui sont en cours à savoir la campagne anacarde, et la petite campagne cacao mais également préparer les prochaines campagnes ", a expliqué le premier responsable de cette unité de production.

Il a surtout déploré l'impact de la pandémie à coronavirus sur la production de son entreprise et l'explosion des coûts mondiaux du fret maritime et surtout celui en provenance d'Asie depuis fin 202. A l'en croire, la crise du Covid-19 a eu des effets négatifs sur les cours des matières premières destinées à la fabrication des sacs que sont la fibre et le fil de jute.

" Depuis 202, les couts d'achat de ces matières de base n'ont cessé de flamber. Ainsi, la fibre jute a enregistré une hausse de plus de 100% en 12 mois, passant de 765 dollars américains fob à 1850 dollars américains la tonne avant de se stabiliser autour de 1200 dollars américains. Quant au fil de jute, il est passé de 1260 dollars américains la tonne fin mars 2022 à 1600 dollars américains en mars 2021 avant de frôler les 2000 dollars américains la tonne au second semestre 2021 ", a-t-il déploré.

21,5 millions de sacs produits en 2021:

" Malgré cet environnement difficile, nous avons réussi à produire21, 1 millions de sacs en brousse en 2020 et 21,5 millions en 2021, volumes correspondant globalement à sa capacité de production ", dit-il, précisant que toutes les commandes de sacs émanant des organes de régulation ont été honorées en 2022.

" Ainsi, nous avons livré 6 millions de sacs Opa ou sacs brousse en 2020 et 7 millions en 2021. Quant aux sacs cajou, nous avons fourni 2,5 millions en 202 et 3,7 millions rn 2021, correspondant aux commandes reçues de l'Aec (Association des exportateurs de cajou ", a poursuivi Charles Amadou.

" Pour l'année 2022, les besoins finaux ou les ventes finales reposeront essentiellement sur la grande campagne à décembre qui va définir réellement le volume que nous pourrons vendre pour honorer les besoins de l'année ", a fait savoir Charles Amadou.

Etaient présents à cette cérémonie, le directeur général des douanes, le général Da Pierre Alphonse, M. Appiah, représentant du ministre d'Etat, ministre de l'agriculture et du développement rural, Kobenan Koussiet Adjoumani, M. Tra Bi, représentant le ministre du commerce et de l'industrie, Souleymane Diarrassouba.