Madagascar: Concours " Je filme le métier qui me plaît " - La Clairefontaine sélectionnée pour le Parcourmétiers Awards

Cette année encore, le lycée la Clairefontaine Antananarivo a participé à la 15è saison du concours " Je filme le métier qui me plaît ". Pour cette quatrième participation au concours, ils ont choisi d'envoyer une vidéo intitulée " Cheffe de Chantier ".

Cette dernière met en exergue le fait que les femmes peuvent très bien exercer un métier dans la construction, considéré généralement comme un métier d'hommes. Cette vidéo a été sélectionnée parmi les 728 films reçus par les organisateurs. Il s'agit d'un concours organisé par Euro-France Médias avec le support de PARCOURSMETIERS.TV et qui est ouvert à tous les collèges et lycées du monde entier. Il a un double objectif : en premier celui de développer les compétences numériques des élèves et de contribuer à l'éducation aux médias par une dynamique de projet innovante. Il s'agit également de favoriser l'esprit et le goût d'entreprendre et de développer les connaissances sur la diversité des métiers et des parcours.

La bonne nouvelle ne s'arrête pas là puisque cette vidéo a également été sélectionnée dans le cadre du festival PARCOURSMETIERS AWARDS et pourrait être l'un des 60 lauréats du Festival et gagner le Grand Prix. On sait déjà que la cérémonie de remise de prix sera organisée au Grand Rex Paris le 31 mai 2022 prochain.

Le soutien du public pourrait valoir son pesant d'or puisque le nombre de réactions, de commentaires et le nombre de vues de la vidéo sur les réseaux sociaux de PARCOURSMETIERS.TV seront rapportés dans un bilan de communication et seront pris en compte. L'aventure continue donc pour La Clairefontaine qui invite le public à visiter le site PARCOURSMETIERS.TV et à visionner leur vidéo. À vos clics donc.