Sénégal: Sadio Mané et CR7 grands absents des nommés pour le trophée de meilleur joueur de la Premier League

La saison de Premier League touche à sa fin et le temps des récompenses est venu. Le championnat anglais a dévoilé les huit heureux élus qui prétendent au titre de meilleur joueur de la saison. Si les inévitables Mohamed Salah et Kevin De Bruyne sont présents, l'absence de Sadio Mané (pourtant en course pour le Ballon d'Or FF), et celle de Cristiano Ronaldo dans une moindre mesure, interpelle.

Voilà un panel qui devrait faire parler outre-Manche. Hier, vendredi 13 mai, la Premier League a dévoilé les huit joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison. Parmi eux, on retrouve quelques habitués comme Kevin De Bruyne, lauréat en 2020 ou encore Mohamed Salah, titré en 2018.

Certaines révélations de la saison se sont également faits une place au milieu des cadors comme Jarrod Bowen (10 buts et 12 passes décisives avec West Ham) ou encore Bukayo Saka (11 buts et 6 passes décisives avec Arsenal). Son Heung-min (Totteham), James Ward-Prowse (Southampton), Joao Cancelo (Manchester City) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool) complètent la sélection.

Avec seulement huit nominés, certains noms sont passés à la trappe. Mais l'absence de Sadio Mané de cette sélection risque de faire parler en Angleterre. Désigné comme étant le principal concurrent de Karim Benzema dans la course au Ballon d'or, Mané a inscrit 15 buts et délivré 2 passes décisives en Premier League cette saison.

Autre absent de renom, Cristiano Ronaldo qui, l'été dernier, a fait son retour dans le championnat qui l'a révélé. Peu aidé par la saison catastrophique de Manchester United, CR7 a malgré tout planté à 18 reprises et donné 3 passes décisives. Le Portugais, élu deux fois joueur du mois cette saison, s'est illustré en décidant du sort de certains matchs tout seul, notamment contre Tottenham et Norwich.

Le nom du successeur de Rúben Dias, primé en 2021, sera connu à l'issue de la saison. Le vainqueur est désigné par une combinaison du vote du public (10% du résultat final) avec ceux des capitaines et celui d'un panel d'experts, notamment composé de Jamie Carragher, Kenny Dalglish et Gary Neville.