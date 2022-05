Sénégal: Livre - "Les Réformes du football au Sénégal" - Me Moustapha Kamara indique la voie à la FSF

"Les Réformes du football au Sénégal " : C'est le titre du nouvel ouvrage du professeur de droit du sport, Me Moustapha Kamara, paru aux éditions Harmattan.

Dans le livre préfacé par l'ancien directeur de l'Administration générale et de l'Equipement du ministère de la Jeunesse et des sports (DAGE), Sidikh Diakhaté, l'auteur retrace les différents aspects juridiques qui ont marqué l'évolution du football et fait des propositions de réformes pour un football sénégalais plus émergent. La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu ce jeudi 12 mai, à Dakar au Good Rade (Dakar).

Le football sénégalais a parcouru du chemin pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Des dirigeants se sont battus à travers la mise en œuvre de beaucoup de réformes pour sa structuration. Une histoire beaucoup plus ancienne que d'aucuns le pensent que le professeur de droit du sport, Me Moustapha Kamara a retracé dans un ouvrage de 267 pages intitulé "Les Réformes du football au Sénégal" paru aux Editions Harmattan et présenté au public avant-hier, jeudi 12 mai.

De la période coloniale aux années d'indépendance de 1920 à 1962, puis de 1965 à 1968 avec l'apport du ministre Amadou Racine Ndiaye, ensuite de 1968 à 1972 avec la réforme du Commissaire général aux sports, Lamine Diack suivie de l'adoption de la Charte du sport par une loi de 1984 et enfin les états généraux du football présidés par le ministre Landing Sané qui consacrent la création d'une ligue professionnelle en 2009, l'auteur a revisité tous les différents aspects juridiques de l'évolution du football sénégalais.

Pour le préfacier Sidikh Traoré, ancien directeur de l'Administration générale et de l'Equipement (DAGE) du ministère de la Jeunesse et des sports, le livre composé de quatre parties et dont l'avant-propos porte la signature de l'ancien ministre des Sport, Mbagnick Ndiaye, est un "outil didactique mis à la disposition et à la connaissance du monde sportif en général et de celui du football en particulier". Prenant la parole, le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Amsatou Fall a fait savoir que l'ouvrage permet de comprendre "la longue marche du football sénégalais et de se familiariser avec les acteurs qui ont impulsé le secteur".

Un secteur dont ses débuts au Sénégal remontent à 1920, selon l'auteur. C'est pourquoi, dira le président de la l'Association nationale de la Presse sportive (ANPS), Abdoulaye Thiam : " J'ai sous les mains 102 ans du football sénégalais, les hommes qui les ont mis en place, les réformes qui ont été engagées ".

En effet, même si le football au Sénégal connait des progrès à travers les réformes, tout n'est pas encore parfait pour autant. Dans ce qui constitue son 10e ouvrage, Me Moustapha Kamara fait aussi des propositions de réformes dans ses textes, sa gouvernance, ses infrastructures, son modèle économique pour un football sénégalais émergent.

L'auteur a, entre autres, appelé à régler le problème de gouvernance au niveau de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour limiter le nombre de mandat, à respecter la parité dans les postes au vu du développement du football féminin et à travailler sur le sponsoring pour le football et le changement du modèle sociétal des clubs. Me Moustapha Kamara a aussi insisté sur la mise en œuvre d'une "politique marketing" au sein de la FSF.

"Mon livre n'est pas un critique mais une façon de contribuer au développement du football sénégalais par l'élaboration d'une politique sportive au Sénégal", a dit l'auteur. A travers son ouvrage, le professeur de droit du sport rend hommage aux dirigeants, arbitres, journalistes et joueurs et à la Ligue de football professionnel sénégalais.