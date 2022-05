Sénégal: Gana Guèye à la recherche plus de 1,300 milliard pour soutien aux enfants cancéreux ou souffrant de Vih en Afrique

La somme de 2 millions d'euros (plus de 1,300 milliard) sera mobilisée par l'international footballeur sénégalais, Idrissa Gana Guèye pour les enfants malades du cancer en Afrique. Le joueur du Paris Saint Germain, cofondateur et ambassadeur de l'Association "For Hope", se mobilise à travers un dîner de gala caritatif, tenu jeudi dernier à Paris dans le but de récolter ladite somme.

L'association, "For Hope" soutient des causes caritatives ayant des caractères sociaux et humanitaires, en œuvrant au profit des enfants atteints du Cancer et du VIH Sida en Afrique. Des maladies qui entraînent, entre autres, une morbidité́ excessive, des crises extrêmement douloureuses et qui plongent le malade dans un abîme de souffrance physique et morale.

Jeudi dernier, les deux fondateurs de ladite association, le footballeur Idrissa Gana Guèye et le champion du monde Presnel Kimpembe, ont organisé une soirée caritative où les acteurs ont présenté un reportage concernant les malades, ainsi que les difficultés financières que rencontrent certaines familles à soigner leur malade.

L'objectif assigné à cette soirée caritative de l'Association "For Hope" au-delà de la sensibilisation sur le cancer pédiatrique et le Vih de l'enfant, est la prise en charge des soins médico-biologiques de 1000 enfants infectés par le Vih dans 7 pays d'Afrique dont le Sénégal, la réhabilitation des unités de traitement Vih pédiatrique dans 5 pays. Il y a aussi la mise en place des espaces psycho-sociaux pour faciliter la transition des jeunes personnes vivant avec Vih dans 2 pays, la mise à disposition 500 bourses d'études pour les enfants infectés par le Vih ainsi que la subvention des équipements hôpitaux pour mieux prendre en charge les soins des enfants cancéreux à Madagascar/Antananarivo, Guinée/Conakry, RDC/Lubumbashi et la construction des maisons des parents à Lomé, Dakar, Niamey, couronnée d'un fonds de soutien aux famille et enfants cancéreux avec une aide au diagnostic pour 360 enfants, aux familles les plus nécessiteuses par l'achat de médicaments. Dans le cadre de ce projet pour le continent, l'association "For Hope" et ses ambassadeurs travaillent notamment avec l'Onusida dans la définition d'objectifs clairs précis, traçables et mesurables.

Pour rappel, le champion d'Afrique Idrissa Gana Guèye avait séjourné brièvement au Sénégal, selon les membres de cette association au début du mois dernier pour rencontrer et informer le chef de l'état sénégalais, le Président Macky Sall, Président en exercice de l'Union Africaine, de leur initiative au profit des enfants malades en Afrique. Une initiative hautement saluée par ce dernier qui s'est engagé à leur accompagner dans la réussite de leur mission.