Madagascar: Vacations impayées, salaires du PAT - Un pavé dans la mare du Mesupres

À quelques mois des sessions du baccalauréat de cette année, des soucis d'ordres financiers et organisationnels pourraient perturber les préparatifs. Les retards des vacations de l'année

Les préparatifs du baccalauréat se font actuellement auprès des universités de la Grande île. "Les inscriptions devraient commencer ce mois-ci", note un responsable auprès de l'Université d'Antsiranana. Un autre responsable auprès de l'université de Toliara fait savoir que "les conclaves devraient commencer dans un mois".

À en croire les explications de ces responsables, tout se déroule comme il faut. Une progression qui pourrait toutefois faire face à des entraves majeures si l'on s'en tient à Rabe (nom d'emprunt), agent administratif qui a voulu taire son nom. Les arriérées de paiement des vacations de l'année 2021 pourraient, selon notre source, constituer une problématique importante à gérer pour le ministère de tutelle. "Les vacations de l'année 2021 sont actuellement aux environs de sept cent millions d'ariary.

Une énorme somme que le ministère doit aux agents concernés et dont le retard de paiement pourrait constituer un blocage majeur pour cette année. Et ce, même si le ministère s'en tire plus ou moins bien chaque année quant il s'agit de régler les dépenses relatives aux vacations", note notre source. Avant d'expliquer que "le ministère de tutelle s'est acquitté des vacations pour l'année 2020 l'année dernière. Il a quand même payé une partie des vacations de l'année 2021 mais vous voyez que les restes à payer sont encore colossaux".

Outre les arriérés de paiement relatifs aux vacations, le paiement des fournitures relatif aux sessions de l'année dernière connaîtrait également du retard. "Il y a actuellement plus de deux cent millions d'ariary de fournitures impayés. Les fournisseurs ont eu ces marchés via les procédures de passation de marchés publics. Cette année, comme ils n'ont pas reçu leurs dus de l'année dernière, l'on craint un certain boycott même si cela n'est pas dans leur intérêt", souligne Rabe.

PAT. Un autre souci se profile également à l'horizon de l'enseignement supérieur et se réfère au paiement des salaires des membres du personnel administratif et technique. En effet, l'augmentation salariale promue par le président de la République implique un nouveau calcul salarial. "Ce n'est qu'aujourd'hui, 13 mai (hier), que le processus en matière de paiement des salaires du mois de mai des membres du personnel administratif et technique des universités a commencé", a lancé Rabe.

Avant de préciser "un nouveau canevas a, d'ailleurs, été mis en place par le directeur administratif et financier du ministère de tutelle pour calculer toutes les rubriques salariales dans les fiches des salaires des agents des universités".

Suite à l'application de l'augmentation salariale promue par le PRM, il y aurait probablement un retard en matière de traitement du solde si l'on s'en tient toujours aux explications de notre source. Dans cette même optique de problématiques quant au bon déroulement des préparatifs du baccalauréat 2022 pourrait s'ajouter le changement d'organigramme auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce qui signifierait une abrogation des décrets de nomination des membres du staff de ce ministère si l'on s'en tient aux dires de Noro (nom d'emprunt) enseignant-chercheur.

"Le gouvernement devrait donc procéder aux nominations des responsables auprès de ce ministère dans les plus brefs délais afin d'éviter d'autres éventuels problèmes", interpelle Rabe. Avant de conclure que le changement d'organigramme implique une série de basculement de crédits auprès du ministère de tutelle.

Résoudre ces problématiques reviendrait, pour le gouvernement, à renforcer la confiance de tous les acteurs envers l'administration et garantir leur participation active et motivée dans la préparation de la session 2022 à venir.