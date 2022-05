Madagascar: Pétanque - Pari tenu pour le Club Ambodinisotry

Réunir 56 équipes un jour ouvrable. C'est le pari réalisé par le Club d'Ambodinisotry, jeudi dernier, et qui a une fois de plus montré tout savoir-plaire. Et un savoir-faire de celui qui était aux commandes, notamment Juan Éric Rakotondralambo pour gérer ce tournoi qui n'a pas du tout été facile avec la présence d'un Boss dans l'équipe. Charlie et ses hommes ont été contraints de disqualifier une équipe ne répondant pas aux normes.

Mais avec 56 doublettes pour un tournoi d'une journée, il fallait faire preuve de doigté. C'est ce qu'Éric Rakotondralambo a réussi puisqu'il n'y avait aucune protestation. Les résultats ont mis la part belle au tandem car la victoire est revenue au Colonel Gianni qui avait l'habitude d'évoluer avec Vazaha Jacky.

Ce duo d'exception a battu le Dr Mamy et Mamy Mainty Kiady et Leta ainsi que Tax et Aina qui ont été battus en demi-finales, mais qui ont tout de même été primés. À noter que les vainqueurs de ce tournoi du CAI ont gagné 2 millions d'ariary. Une manière pour le club d'apporter sa part d'eau au moulin du développement de cette discipline devenue moribonde pour avoir été privée de championnats du monde. Une tout autre histoire pas toujours gaie !