Cote d'Ivoire: Lutte contre la désertification - Présent à Abidjan, l'Arabie Saoudite dépose sa candidature pour la COP 16

L'Arabie Saoudite participe en Côte d'Ivoire à la 15ème session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tient du 9 au 20 mai 2022. La délégation saoudienne conduite par le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a, par ailleurs, déposé la candidature du Royaume pour la Cop 16, rapporte une notre de l'Agence saoudienne de presse.

A l'annonce du dépôt de cette candidature, le sous-secrétaire du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture pour les affaires environnementales, Dr Osama bin Ibrahim Faqiha avait à ses côtés, l'ambassadeur du Serviteur des Deux Saintes Mosquées de la République en Côte d'Ivoire SEM Abdullah bin Hamad Al-Subaie.

Le Chef de la délégation saoudienne, Dr Fakiha a évoqué au cours d'une rencontre les efforts nationaux, régionaux et internationaux du Royaume. Ces efforts sont liés à l'environnement. Et surtout à la réduction de la dégradation des terres ainsi que la restauration des écosystèmes dégradés. L'Arabie Saoudite qui se réjouit d'accueillir l'Expo 2030 à Riyad veut ainsi donc accueillir la Cop 16 dans deux ans. Et surtout apporter son expérience dans la lutte contre la désertification.

En la matière l'Arabie Saoudite a promulgué une nouvelle loi environnementale en 2020 et un nouveau système de gestion des déchets en 2021. Système basés sur les fondements d'une économie circulaire. Egalement, le Royaume dispose de cinq centres nationaux spécialisés dans les domaines de l'environnement et un fonds pour l'environnement.

A Abidjan, Dr Osama bin Ibrahim Faqiha a rappelé que Son Altesse Royale le prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz, prince héritier, vice-Premier ministre et ministre de la Défense a fixé des objectifs ambitieux de développement du couvert végétal. Toute chose qui vise à la réduction de la désertification et l'augmentation du pourcentage d'aires protégées dans le Royaume. Il a aussi évoqué " l'initiative du Moyen Orient vert " qui vise à renforcer la coopération régionale pour réduire la désertification et la dégradation des terres. Et cela devrait passer par la plantation de (50) milliards d'arbres, dont (10) milliards d'arbres à l'intérieur du Royaume, ce qui équivaut à (5%) des objectifs mondiaux de reboisement.

A noter que les participants à la Cop 15 discutent d'un ensemble de procédures qui doivent être suivies afin d'atteindre les objectifs de développement durable liés à la neutralité en matière de dégradation des terres.