Gabon: Les 14 points de Mike Jocktane pour réformer le processus électoral

L'élection présidentielle 2023 s'annonce à grand pas. Plusieurs candidats à la magistrature suprême se font connaitre et mettent déjà leur stratégie en lumière .Mike Jocktane, Président du Nouveau Gabon était face à la presse, le 11 mai dernier à Libreville. Il était question pour le prétendant à la destinée du Gabon en 2023, de présenter les 14 points qui participeront à réformer le processus électoral dans son pays.

Plus qu'une année et le Gabon va plonger dans la fièvre des élections 2023. De part et d'autres, les candidatures se font savoir et les prétendants à la magistrature suprême battent officieusement leur campagne électorale. Mike Jocktane, Président du Gabon Nouveau estime qu'il faut reformer le processus électoral avant les échéances de 2023.

La reforme de ce processus électoral s'inscrit dans le cadre de la préservation de paix. C'est ce qui d'ailleurs, a motivé le candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Au total, 14 points, qui selon lui, participeront à réformer le processus électoral. " Faire connaître, dès maintenant, le calendrier électoral en fixant, sans attendre, les dates des deux tours des élections présidentielles ; la date limite pour s'inscrire sur les liste électorales ; la date limite pour le dépôt des candidature ; la date et le délai de la révision des listes électorales et la date de constitution des commissions électorales et des bureaux de vote" fait-il savoir.

Une fois au pouvoir, Mike Jocktane a promis s'engager à revoir le nombre de mandat, à veiller à ce que la Constitution ne soit violer.