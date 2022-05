Congo-Brazzaville: Enseignement - Nécessité d'insérer les modules sur la transparence et la redevabilité

Les participants au séminaire atelier organisé du 14 avril au 12 mai à Brazzaville par la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) sur l'appropriation du manuel des procédures techniques ont, entre autres, recommandé la nécessité d'insérer dans les programmes d'enseignements secondaire et universitaire des modules portant sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques.

Animé par le Bureau d'études de surveillance et de contrôle (BSUC), le séminaire a permis aux participants de s'approprier les procédures techniques pour mener des enquêtes sur la gestion transparente et responsable des finances publiques dans les administrations de l'Etat. Les enseignements ont, en effet, porté sur l'appropriation du manuel de procédure technique et sur le plan de communication triennal de la CNTR.

Les membres de cette institution et leurs collaborateurs ont aussi suggéré l'exigence de mobilité des gestionnaires des finances publiques.

Le thème sur " L'appropriation du manuel de procédure technique " a été subdivisé en quatre modules, notamment la bonne gouvernance ; la gouvernance financière ; la stratégie nationale de mise en œuvre du code national de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques ; cas pratique d'évaluation d'une structure sectorielle.

Quant au thème sur le " Cadre stratégique de la communication de la CNTR ", les participants ont suivi des exposés portant, entre autres, sur la redevabilité ; la place de la communication dans le processus de changement; les dispositions sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques.

A la fin des exposés, il a été retenu la nécessité pour la CNTR de mettre en place un plan de communication interne et externe ainsi que de diffuser régulièrement les activités qu'elle mène.

Le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, a rappelé que le manuel des procédures techniques enseignées fera l'objet d'un examen approfondi avant son adoption à la prochaine session de l'institution. Selon lui, les débats francs et constructifs ont permis aux participants de comprendre la problématique du fonctionnement de cette jeune institution en rapport avec les défis à relever.

" Je suis persuadé que nous nous sommes tous enrichis des contenus des modules mis à l'étude dans ce séminaire, en l'occurrence le cadre fondamental et global d l'amélioration de la gouvernance ; le cadre fondamental de la gouvernance financière ; la stratégie nationale de la mise en œuvre de la transparence et de la redevabilité ; la méthodologie de l'exploitation du manuel des procédures techniques ; la préparation du rapport sur le cadre d'évaluation de la transparence et la redevabilité ; le cadre stratégique de communication ", a-t-il indiqué.

Tirant les leçons de ce séminaire atelier, Joseph Mana Fouafoua a invité certains collaborateurs qui n'ont pas pu assimiler les enseignements à ne pas se désespérer d'autant plus que le programme annuel d'activités de la CNTR prévoit des formations spécifiques à l'intention du personnel d'appui technique en cours de recrutement.

" Je me réjouis de ce que, dans notre mode de fonctionnement, nous ayons su concilier le séminaire de formation et l'exécution des missions d'enquêtes que nous initions dans le cadre des sous-commissions techniques ad hoc. Vont s'ajouter les missions dévolues aux quatre sous-commissions techniques proprement dites, que nous avons mises en place récemment lors de notre première session ", a-t-il poursuivi, invitant tout le personnel à s'armer d'ardeur au travail. Il s'est, enfin, félicité de la proximité et de la patience du BESUC dans le cadre de l'appui qu'il apporte à la consolidation de la CNTR.