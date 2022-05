Ile Maurice: En première partie de Christophe Maé - Le groupe ANONYM a quitté Maurice hier

Les membres du groupe ANONYM sont jeunes, ambitieux et vivent leur French Dream. Ils ont quitté Maurice hier à destination de la France et plus particulièrement de la capitale française, Paris, où ils assureront les 14 et 15 mai la première partie du concert du chanteur français à succès, Christophe Maé, et ce, sur la scène mythique de l'Olympia.

Ce groupe, qui fait de la Happy music comprend des jeunes âgés de 21 à 29 ans. Ils sont Loïc Cupidon, bassiste du groupe, Lionnel Cupidon, chanteur, Yann Payet au clavier, Bernard Moonsamy, chanteur, Samuel David à la guitare, Fréderic Dorlin à la batterie et Wilford Wong à la guitare et sont les petits protégés de Jimmy Veerapin, leur producteur.

L'incroyable histoire a démarré quand ils ont commencé à se produire au Club Med d'Albion et de Pointe-aux-Canonniers, deux fois la semaine. C'est là qu'ils ont été repérés par le chanteur français qui les a invités à assurer la première partie de son concert à l'Olympia.

La partie n'est pas gagnée d'avance pour ces jeunes, qui ont dû se mettre en quête des fonds nécessaires pour leur déplacement, leur hébergement et leur séjour à Paris. Ils ont pu compter sur l'aide de plusieurs parrains, notamment la plate-forme Met Enn Koste, qui les a aidés à recueillir la somme approximative de Rs 80 000. En sus d'autres sponsors, Jimmy Veerapin de Culture Évents, qui produit le groupe ANONYM, a tenu à remercier le ministère des Arts et de la culture, qui a accéléré les choses afin que le groupe bénéficie du Artist Travel Grant à hauteur de Rs 200 000.

"Minis inn permet nou gagn artist Travel Grant. Mo remersie li pou so reaktivite ek rapidité", explique Jimmy Veerapin, qui raconte qu'il a contacté le ministre Avinash Teeluck par messagerie et que ce dernier a réagi immédiatement et lui a donné rendez-vous le lendemain.

Aujourd'hui, c'est rempli de reconnaissance envers tous ceux qui ont permis à leur rêve de devenir réalité qu'ANONYM est en France et attend le grand jour. Contacté, Yann Payet n'y croit toujours pas. "Trois zer avan pran avion mo ti touzour pé gagn pa krwar. Enn rev me nou pou viv li kouma bizin, gran e kouma bizin."

Comme ANONYM, une autre artiste, qui est sous la houlette de Jimmy Veerapin, est Mélanie Perès. Elle est actuellement en résidence artistique à La Réunion. Elle animera des Master classes en milieu scolaire et en médiathèque "pour des partages autour de la langue créole". En attendant de retrouver la comédie musicale Tigann, qui revient au Caudan Arts Centre, les 9 et 10 septembre, à 20 heures.