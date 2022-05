Soudan: Daglo félicite le Cheikh Mohamed bin Zayed sur son élection Président des EAU

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Gen. Mohamed Hamdan Daglo, a félicité le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pour son élection par le Conseil Suprême Fédéral des Emirats Arabes Unis Président du pays.

Dans un tweet sur ses comptes sur les sites de réseautage social "Facebook et Twitter", Daglo a affirmé Samedi sa confiance dans le leadership de son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed de son pays, en disant que son leadership relancerait la position des Émirats Arabes Unis parmi les nations et contribuera à mieux d'unité, de croissance et de prospérité pour son peuple.

Daglo a exprimé ses félicitations au peuple des Emirats Arabes Unis, tout en souhaitant le succès à la nouvelle direction pour continuer la marche de la renaissance et le progrès et pour renforcer les liens de fraternité et de coopération entre les peuples du Soudan et des Emirats Arabes Unis et tous les peuples de la région.