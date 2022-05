Egypte: Lancement de la conférence africaine des sciences océaniques

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar inaugurera demain, mardi 10 mai 2022 les travaux de la conférence africaine des sciences océaniques pour le développement durable, sous le thème " la situation actuelle. Les défis et opportunités" accueillie par le ministère et organisée par l'Institut national des sciences de la pêche et de la mer et la Sous-Commission de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, pour l'Afrique, (IOCAFRICA).

Des séances seront tenues au cours de cette conférence, qui durera trois jours, sur la situation des côtes africaines et les défis qu'elles relèvent , ainsi que la vision prospective pour leur développement durable, a déclaré le porte-parole du ministère, Adel Abdel Ghaffar.

Les dossiers de la pollution, la biodiversité , du changement climatique, de la sécurité alimentaire, du développement durable des océans feront également l'objet d'examen, a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar a affirmé que le domaine maritime de l'Afrique dispose d'un énorme potentiel en raison qu'il offre à tous les pays africains de vastes opportunités de croissance et un réseau de voies maritimes d'une importance capitale pour la sécurité et la prospérité.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique abrite cette conférence, organisée par l'Institut national d'océanographie et des pêches, en coopération avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO.

Dans son allocution, le ministre a passé en revue les efforts déployés pour réaliser un bond qualitatif dans le développement durable en Afrique, notamment la situation des côtes africaines les défis auxquels elles sont confrontées, et la vision future pour le développement durable de ces côtes.