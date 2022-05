Togo: Les athlètes de l'ESA dignement célébrés - Des médailles et des bourses octroyées en guise de récompense

" J'ai voulu réunir tous les lauréats du championnat universitaire parce que nous avons eu un beau parcours au championnat... nous avons voulu organiser une réception au bord de la plage pour célébrer cette victoire et leur remettre solennellement une bourse de 100.000 F cfa chacun pour faire valoir sur leurs frais de scolarité. Ils ont eu 100.000 F cfa chacun pour pouvoir aller loin dans les études, sans compter out ce que nous avons faire pour eux avant. Aujourd'hui, c'est donc la célébration des victoires de l'ESA lors du championnat universitaire qui s'est déroulé sur le campus universitaire de Lomé ", s'expliquait le premier responsable de cet établissement d'enseignement supérieur privé, qui a placé dans la foulée, à l'origine de la belle performance de ses jeunes apprenants, " la grâce de Dieu ".

" Malgré l'adversité, la tricherie, malgré les complots contre ESA, nous avons glané trois trophées et à être vice- champion dans d'autres disciplines. Nous rendons grâce à Dieu. Jamais dans l'histoire du Togo, aucun établissement d'enseignement supérieur privé n'a réussi cette performance. Nous nous sommes distingués. Comme nous le faisons déjà au Togo, ESA est leader dans le secteur de l'enseignement supérieur privé. Aussi bien dans le domaine des diplômes ; nous avons 18 diplômes qui ont été reconnus par le CAMES, nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 21001. Nous avons des infrastructures de haut standing dans l'espace CAMES, qui n'existent même pas dans l'enseignement supérieur public. Dans le Sport, nous sommes en train de montrer notre leadership aussi, parmi les établissements de l'enseignement supérieur privé ", avait détaillé M. Birrégah. Il n'a pas hésité à ébaucher les projections de son établissement dans cette compétition universitaire pour le futur.

" Nos projections pour le futur, c'est plus loin, plus haut, plus fort. C'est d'aller plus fort maintenant et de ramener les trophées dans toutes les disciplines. Cette année on a eu trois, l'année prochaine, il faut que dans toutes les disciplines nous puissions remporter le championnat universitaire et faire maintenant la compétition au niveau nationale et internationale jusqu'aux olympiades. Nous allons investir davantage dans le sport, n'oubliez pas que ESA et Cheikh Anta Diop de Dakar sont les seuls établissements universitaires qui forment en Licence et Master en Gestion Management des organisations sportives ", disait-il avant de conclure par une invitation, " Le Sport-Etude à ESA est une réalité. Nous invitons les jeunes qui ont le BAC et qui veulent allier le sport et les études à venir chez nous pour s'épanouir ".

Ancien Directeur des Sports du Togo, et désormais membre de l'encadrement de l'ESA, Eloi Salokofi, au cours de cette célébration, n'a pas manqué de faire connaitre son ressenti. " ESA ne doit plus descendre. Nous aurons des adversaires, nous avons du pain sur la planche mais nous devons garder le cap ", a-t-il signifié dans son mot de circonstance.

Comme bilan de ces championnats universitaires qui ont connu leur épilogue il y a quelques semaines déjà, il est à noter qu'ESA fut championne au Volley Ball Masculin et vice-championne au tableau féminin, championne au Handball Masculin, championne au Taekwondo, vice-championne au Football Masculin et 3ème au Football Féminin. Un très beau tableau enviable, jamais réalisé par une école ou institut privé dans ces championnats universitaires au Togo. C'est donc ce qui fait dire au président fondateur Dr Birrégah que le prochain défi pour lui et les apprenants de l'ESA est de remporter les trophées dans toutes les disciplines qui seront au programme à la prochaine édition de ces championnats. Pour cela, il dit être disposé ensemble avec son équipe à mettre les moyens qu'il faut.