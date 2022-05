Maroc: Message de fidélité et de loyalisme de la famille des FAR à SM le Roi à l'occasion du 66ème anniversaire des Forces Armées Royales

Rabat — La famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, à l'occasion de la célébration, samedi, du 66ème anniversaire de la création des FAR.

Voici la traduction de ce message :

"Louange à Dieu.

Que la paix et la prière soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales,

Majesté,

À l'occasion de la commémoration du soixante-sixième anniversaire de leur création, les Forces Armées Royales ont l'insigne honneur de faire part, avec déférence et considération, à Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu Le glorifie, de leurs chaleureuses félicitations, de leurs sincères sentiments de fidélité et de loyalisme constant, et de leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour Votre Majesté dans la santé et la quiétude.

En commémorant cet anniversaire si cher à tous les Marocains, Vos Forces Armées Royales, avec toutes leurs composantes terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie Royale, renouvellent aujourd'hui à leur Chef Suprême, garant de leur ascension et source d'inspiration de leur développement, leur pacte sacré d'honneur et de résilience face à toutes les menaces pour préserver la fierté et la dignité de la Patrie, mobilisées, en un seul rang, derrière Votre Majesté pour la réalisation de ce que Vous espérez pour Votre Royaume Chérifien en termes de gloire, de progrès, de sécurité et de stabilité, prêtes à tout sacrifier pour défendre la souveraineté du Maroc et préserver ses sacralités.

Votre Majesté,

Vos fidèles serviteurs, officiers, sous-officiers et militaires de rang, renouvellent, avec fierté, leur reconnaissance et leur gratitude à Votre Majesté pour la bienveillance et la Haute sollicitude Royale dont Vous les entourez et pour Votre souci permanent d'assurer tous les moyens, ressources et capacités nécessaires pour inciter Votre forte armée à travailler et à produire, ainsi que pour Votre intérêt paternel permanent à l'égard de ses membres, de ses anciens et des enfants de ses martyrs.

En ce jour glorieux, les membres de Vos Forces Armées Royales se remémorent, avec révérence et considération, les pages lumineuses de l'histoire des héros de la libération et de l'indépendance, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu Les accueillent dans Son vaste Paradis, priant le Très-Haut de les combler de Sa grande miséricorde et de Son généreux pardon, en rétribution des services louables qu'Ils ont rendus à la Patrie.

Puisse Dieu préserver Votre Majesté, guider Vos pas et accorder à Votre peuple fidèle davantage de succès, de progrès et de gloire sous Votre conduite.

Puisse le Très-Haut combler Votre Majesté en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale. Dieu l'omnipotent exauce les vœux de ceux qui l'implorent.

Wa Assalamou Ala Makamikoum Al Aali Billah".