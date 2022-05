Cote d'Ivoire: Cocody/Centre de santé d'Anono - Les travaux d'extension lancés

Les populations vivant à Cocody-Anono verront bientôt leur centre de santé s'agrandir avec de nouveaux bâtiments. Le coup de pioche de lancement des travaux d'extension a été donné le jeudi 12 mai 2022, par le chef du village, Nanan Djorogo Nangui Sévérin.

La cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence de la directrice départementale du district sanitaire de Cocody-Bingerville, Dr Kacou Adinon, et de toute la notabilité villageoise.

" Il s'agit de la construction d'un bâtiment R+ pour agrandir et enrichir le patrimoine du centre de santé communautaire. Ce, pour améliorer le plateau technique et garantir encore plus de soins de qualité, d'excellence et de prestige sur notre aire sanitaire ", a justifié le chef du village qui a indiqué que ces travaux qui seront financés sur fonds propres du village d'Anono, débuteront dès la semaine du lundi 16 mai 2022.

Dr Kacou Adinon a, pour sa part, salué la noblesse de l'action du village. Avant de plaider pour un accompagnement du gouvernement dans cette mission.

Le bâtiment en question sera un immeuble R+2, selon l'architecte Djoman Simon. Le rez-de-chaussée abritera la maternité et la pédiatrie, tandis que le premier niveau sera dédié à l'administration et le second niveau, le restaurant.

Il est bon d'indiquer que la construction de ce bâtiment fait partie d'un ensemble de projets identifiés qui sont en train d'être réalisés depuis qu'il est à la tête du village.