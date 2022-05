Sénégal: Ligue 1 pro - 22e journée - Casa Sports au testeur de Diambars, Jaraaf en danger

La 22ème journée du championnat professionnel de Ligue 1 offre des affiches alléchantes aux mêmes heures du programme aujourd'hui et demain (17h) dont le choc Casa Sports-Diambars. Jaraaf aussi aura du pain sur la planche à l'occasion de la réception du champion en titre, Teungueth Fc.

Battu 2-1 par l'As Douanes la semaine dernière, le leader Casa Sports (39 pts) accueille Diambars (6ème, 30 pts), dimanche, dans ce qui pourrait être le choc de la 22ème journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel. Invaincu à domicile, le Casa Sports voudra maintenir cette série par une victoire pour davantage s'éloigner de ses poursuivants. Mais la tâche s'annonce particulièrement difficile du fait de l'adversaire.

Les Diambars, qui sortent d'une nette victoire 3-0 devant la Linguère, veulent aussi accrocher les premières places même si celle du leader semble l'échapper. Mais, en cette fin de saison, tous les points sont bons à prendre et un petit accroc peut s'avérer dangereux. Ce que le Jaraaf doit éviter la veille, à l'occasion de la réception de Teungueth Fc.

Le champion en titre (8ème) alterne le bon et le moins bon depuis l'entame de la saison et n'a pas encore assuré le maintien avec ses 27 points au compteur, soit seulement 6 de plus que le premier relégable, Dakar Sacré-Cœur (12ème, 21 pts). Quoi de plus beau que de s'imposer sur la pelouse du Jaraaf (2ème, 36 pts) pour espérer l'atteindre au plus vite, seulement, le club de la Médina vise un objectif plus haut et est prêt à se donner corps et âme pour l'atteindre.

Mais il va falloir battre les poulains de Youssoupha Dabo et espérer une contre-performance du Casa Sports pour lui chiper sa place. Auteur de 8 défaites en 10 matches (1 victoire, 1 nul), Mbour Petite Côte (14ème, 17 pts) se retrouve en grand danger au moment d'accueillir Guédiawaye Fc (4ème, 31 pts).

Avec déjà 5 points de retard sur le premier non relégable, Ndiambour (22 pts), les Pélicans n'ont plus d'autre choix que de s'imposer pour garder leurs chances de maintien, mais le calendrier leur a opposé un adversaire de taille. En effet, les " Crabes " sont engagés dans une bataille acharnée pour les premières places et leurs trois derniers matches n'ont pas été fructueux (2 nuls, 1 défaite).

Dans les autres rencontres, Cneps Excellence (10ème, 24 pts), auteur de 2 succès consécutifs, ira défier Dakar Sacré-Cœur (13ème, 21 pts) alors que l'As Pikine (9ème, 27 pts) accueille l'As Douanes (5ème, 31 pts). Tenue en échec 0-0 par l'Us Gorée le week-end passé, Génération Foot (3ème, 34 pts) aura l'occasion de se refaire lors de la réception du Ndiambour de Louga (12ème, 22 pts) à la même heure du déplacement du club insulaire (11ème 23 pts) à la Linguère (7ème, 29 pts) à Saint-Louis.

Programme de la 22e journée Ligue 1 Pro :

Samedi 14 mai 2022 :

Stade Caroline Faye : 17h00 : Mbour Petite Côte-Guédiawaye Fc

Stade Iba Mar Diop : 17h00 : Jaraaf-Teungueth Fc

Stade Alassane Djigo : 17h00 : Dakar Sacré-Cœur - Cneps Excellence

Dimanche 15 mai 2022 :

Stade Mawade Wade : 17h00 : Linguère-Us Gorée

Stade Alassane Djigo : 17h00 : As Pikine-As Douanes

Stade Aline Sitoe Diatta : 17h00 : Casa Sports-Diambars

Stade Djibril Diagne : 17h00 : Génération Foot-Ndiambour