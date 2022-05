Sénégal: Gouvernance foncière - Les parlementaires sensibilisés sur les divers enjeux

Le Réseau d'excellence de la gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest (Nelga de l'Université Gaston Berger) a convié les parlementaires et les membres du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) à un atelier de sensibilisation sur les enjeux de la gouvernance foncière. Une rencontre ouverte hier vendredi à Saly Portudal.

MBOUR - En octobre 2020, le Réseau d'excellence de la gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest (Nelga de l'Université Gaston Berger) avait convié des parlementaires à une réflexion sur les enjeux du foncier au Sénégal. Une rencontre pour initier un dialogue entre les décideurs et les universitaires sur cette problématique ainsi que sur la relance de la réforme foncière. Ce, dans un contexte où l'État du Sénégal s'est engagé dans une dynamique de promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Hcct, mais également à travers la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens.

Au sortir de cet atelier, des questions clefs sur la gouvernance foncière qui interpellent les parlementaires ont été recensées. Et des engagements avaient été pris par les députés afin de faire un plaidoyer au sein du Parlement dans une perspective de relance de la réforme foncière. C'est dans le but de poursuivre ces discussions, mais aussi de suivre l'évolution des engagements pris que s'inscrit ce second atelier avec le Réseau des parlementaires sur les questions foncières (Repes) et le Hcct.

" La question qu'on se pose est de savoir comment le Sénégal pourra vivre avec les 35 millions d'habitants que prédisent les statistiques en 2050, sachant que le foncier sera de plus en plus réduit avec la salinisation des sols, le développement des infrastructures. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui à régler les questions foncières ", a dit Pr Ibrahima Diallo, Coordonnateur du Nelga. Ce dernier estime qu'il y a urgence à régler les problèmes liés au foncier pour garantir un développement social futur. Il a souligné que sa structure se positionne " en termes de formation, de sensibilisation, d'accompagnement ".

Après la rencontre de l'année dernière, il convient pour les participants de se retrouver pour faire le point, mais aussi poursuivre la réflexion. Car il est attendu, au terme des travaux, la définition d'une " feuille de route qui nous permettra d'accompagner le Gouvernement à réussir la réforme foncière ", a fait savoir Pr Diallo.

Les parlementaires sont conscients des enjeux de l'heure en matière de foncier. Et Mamadou Diop Thioune du Hcct de rappeler que la réforme n'est pas nouvelle, mais s'inscrit dans la continuité. Cependant, à ses yeux, elle sera " innovée dans le cadre du modèle de participation et de l'implication des communautés concernées ".

Selon lui, on parle plus de foncier rural, mais il faut aussi " mettre l'accent sur le foncier urbain et convoquer les historiques ". Il a fait noter que les nouvelles réformes postindépendances n'ont pas pu résoudre les différends dans le dialogue. Il espère ainsi que l'apport des universitaires aux côtés des pouvoirs publics permettra d'aboutir à des solutions aux problèmes actuels et futurs en matière de foncier.