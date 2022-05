Sénégal: Gestion de la pandémie de Covid-19 - La résilience du système de santé mise en exergue

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a salué vendredi la résilience et la performance du système de santé face à la pandémie de la Covid-19. C'était à l'occasion de la tenue de la Revue annuelle conjointe (Rac) de son département.

À la date du 31 décembre 2021, le Sénégal a enregistré un cumul de 75 055 cas positifs de coronavirus, avec un taux de guérison de 97 %. Cet indicateur a fait dire au Ministre de la Santé et de l'Action sociale que les outils et mécanismes auxquels le Sénégal a recouru lui ont permis d'atteindre un bon niveau de résilience au point de maintenir la performance. Abdoulaye Diouf Sarr s'exprimait, hier 13 mai 2022, lors de la Revue annuelle conjointe (Rac) du Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Dans le même registre, le Ministre a rappelé que de nouvelles stratégies avaient été adoptées en 2021, " à savoir l'introduction des tests de diagnostic rapide de la Covid-19, la vaccination, la mise en place de zones tampons pour désengorger les centres de traitement, la prise en charge à domicile des cas, le paramétrage des appareils GenXpert pour la réalisation des tests Pcr, la digitalisation des certificats de vaccination (... ) ", a-t-il détaillé.

Abdoulaye Diouf Sarr considère que la tenue de la Rac est un moyen de partager les performances du secteur de la santé et de l'action sociale, de mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire et social (Pndss 2019-2028), " mais aussi d'échanger sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de ce plan et de formuler des recommandations ainsi que les perspectives d'amélioration ".

Le Ministre s'est réjoui de la régularité de la tenue des revues conjointes, conformément au décret instituant le Cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des politiques publiques (Case) dont la finalité est de suivre et d'évaluer les politiques publiques. Il a affirmé que c'est parce qu'il croit profondément au dialogue de gestion et demeure constamment ouvert aux idées et propositions de l'ensemble des parties prenantes qu'il tient énormément à la tenue de la Rac. " À travers cette rencontre, nous jetons un regard rétrospectif sur les avancées et les contraintes vécues en 2021. Nous allons bien les analyser, ensuite proposer les réponses pertinentes ainsi que les moyens d'action qui permettent d'atteindre les objectifs en 2022 ", a-t-il avancé.

Un recrutement massif opéré

Face à l'ampleur des interventions, le Gouvernement a jugé utile de mettre les bouchées doubles pour mieux faire face à la demande pressante. C'est ainsi que de multiples efforts ont été consentis par l'État pour renforcer les ressources humaines et améliorer leurs conditions d'exercice. Abdoulaye Diouf Sarr a révélé qu'une mise à jour des données de ressources humaines en santé a été réalisée dans toutes les régions du pays à travers le logiciel iHRIS.

" Cela, a-t-il soutenu, a permis d'enrôler 3690 agents dans la plateforme, faisant ainsi passer l'effectif enregistré de 16 610 en 2020 à 20 300 en 2021. Autrement dit, les effectifs ont été renforcés avec le recrutement de plus de 1500 agents dont la grande majorité a été destinée aux cinq nouveaux hôpitaux (Kaffrine, Kédougou, Sédhiou, Touba et les Agnam), au nom de l'équité territoriale ".

Rien que dans le cadre du Projet Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent (Ismea), plus de 900 agents médicaux et paramédicaux ont été recrutés et affectés dans les six régions de la zone d'intervention du projet afin d'améliorer la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent.

En plus de ces établissements de santé, plusieurs autres infrastructures ont été construites ou réhabilitées. À titre d'exemple, le Ministre a évoqué les 33 unités d'accueil des urgences, les sept services de réanimation mis aux normes à Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam et Saint-Louis, mais aussi les six centres de dialyse ouverts à Ndioum, Kolda, Kaffrine, Sédhiou, Agnam et Kédougou, les constructions du Centre d'application de la santé de la mère et de l'enfant, du Centre national d'oncologie de Diamniadio et du centre de santé de Passy qui ont démarré. " En plus, des équipements modernes ont été acquis et mis à la disposition des structures de santé. Onze régions sur 14 ont été équipées en appareils de mammographie ", s'est-il félicité.

69 289 bénéficiaires de la carte d'égalité des chances

Le volet social a également été bien pris en compte dans la Revue annuelle conjointe du Ministère de la Santé et de l'Action sociale tenue hier. À ce sujet, Abdoulaye Diouf Sarr a relevé qu'en matière de protection sociale, 69 289 cartes d'égalité des chances ont été produites sur une cible de 90 000 en 2021. Cependant, il a tenu à préciser que seuls quatre services sur sept attendus sont offerts par cette carte, en raison notamment du retard dans l'adoption des textes d'application de la loi d'orientation sociale impliquant d'autres départements ministériels. Quant aux demandes de prise en charge des soins médicaux des personnes vulnérables, le Ministre a mentionné que leur niveau de satisfaction reste encore moyen (47 % pour une cible à 62 %).