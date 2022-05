Ile Maurice: VTT - Trois à la suite pour Alexandre Mayer, Kimberley Lecourt inébranlable

Les championnats de Maurice de vélo tout terrain (VTT) cross-country (XCO) ont couronné Alexandre Mayer et Kimberley Lecourt de Billot en élite. Si en masculin, Mayer a signé un trois à la suite, chez les dames, Lecourt participait à une édition du championnat après plusieurs années. L'un comme l'autre n'ont jamais été mis en doute.

Après sept ans, les championnats nationaux migraient de Rivière Noire (Les Salines Pilot) à Nouvelle France (Chassé de Madame Laurent). Le circuit sur lequel se déroulait la course avait été rendu boueux par les pluies des jours précédents mais le temps était frais mais beau en cet après-midi du samedi 7 mai 2022.

La course élite hommes se déroulait sur cinq tours du circuit, soit une distance de 25 kilomètres. Dès le départ, Alexandre Mayer se positionne aux avant-postes suivi de Yannick Lincoln et Gregory Mayer. Le champion en titre allait progressivement augmente son avance sur ses poursuivants.

Lincoln se démenait pour rester au contact mais n'allait pas être en mesure de refaire son retard. Alexandre Mayer passait la ligne d'arrivée en premier dans le temps de 1h16:11 soit avec un peu plus de deux minutes d'avance sur Yannick Lincoln (1h18:30) qui, toutefois, était sacré champion dans la catégorie Master 2. Gregory Mayer prendra la troisième place au général en 1h21:50 alors que Toréa Célestin arrivera en quatrième position en 1h27:17 et s'offrira la troisième place en élite hommes.

"Je suis bien content. Tout s'est bien passé car j'ai pu mener la course du début à la fin. J'ai bien géré mon effort. Cela fait plaisir de conserver mon titre de champion. C'est bien que l'on ait changé de parcours. Celui de Les Salines était sec, rocheux, ici il y a du gazon et c;est boueux. Il y a plus de montées aussi.

C'est un joli circuit, il me convenait bien. Je suis revenu des championnats d'Afrique de VTT fatigué et je pense que c'est un bon moment pour faire une pause et recommencer ensuite une bonne base d'entraînement en vue des Jeux du Commonwealth (28 juillet-8 août)", a confié Alexandre Mayer.

En élite dames, Kimberley Lecourt a largement dominé les débats. La Mauricienne qui a fait le déplacement d'Afrique du Sud pour l'occasion s'est irrémédiablement détachée au fil des quatre tours de circuit (20 km) pour l'emporter en 1h13:09 alors que la championne en titre, Raphaëlle Lamusse a dû se contenter de la deuxième place cette fois en 1h24:58. Le tiercé a été complété par Célia Halbwachs en 1h42:32.

"Je suis bien contente d'avoir pu être à Maurice pour ce championnat. Cela fait tellement longtemps que je n'avais pas pu y prendre part en raison d'autres engagements. C'était important que je vienne pour faire des points pour le pays et porter les couleurs du drapeau sur le maillot. La course s'est très bien passée.

Dès le départ, j'étais très concentrée sur ma course. Le circuit est boueux, glissant et il grimpe bien. Il est assez différent de ce à quoi je suis habituée. Les jambes ont bien répondu", s'est réjouie Kimberley.

Chez les juniors garçons, c'est sans surprise que Samuel Quevauvilliers a maté l'opposition. En Master 3, Olivier Rouillard a retenu son titre, alors que chez les cadets, Lucas Froget, ancien nageur récemment reconverti au VTT, a été sacré. Enfin, chez les minimes garçons, Tristan Hardy a fait parler sa bonne forme du moment.

Résultats:

Élite hommes (25 km)

1. Alexandre Mayer 1h16:11 ;

2. Gregory Mayer 1h21:50 ;

3. Toréa Célestin 1h27:17

Élite dames (20 km)

1.Kimberley Lecourt de Billot 1h13:09 ;

2. Raphaëlle Lamusse 1h24:58 ;

3. Célia Halbwachs 1h42:32

Junior hommes (25 km)

1. Samuel Quevauvilliers 1h40:33 ;

2. Julien Cornette 1h51:11 ;

3. Luis Mc Intyre 1h52:34

Master 2 hommes (25 km)

1.Yannick Lincoln 1h18:30 ;

2. Thomas Desvaux 1h33:39 ;

3. Cédric Passée 1h42:14

Master 3 hommes (20 km)

1.Olivier Rouillard 1h21:52 ;

2. Mathieu Rivet 1h29:09 ;

3. Christophe Harel 1h30:13

Cadet (20 km)

1.Lucas Froget 1h28:35 ;

2. Lucas Cesar 1h40:57

Minime (10 km)

1.Tristan Hardy 39:50 ;

2. Henri Rouillard 45:32 ;

3. Mathieu Bathfield 45:42