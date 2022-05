Namibie: Les membres de la Chambre de commerce Angola - Namibie renforcent leur coopération

Ondjiva — Les membres de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angola et de Namibie se sont réunis depuis vendredi, à Oshikango, pour le lancement officiel du Forum des affaires entre les deux pays.

La réunion, dirigée par la vice-première ministre et ministre des Relations internationales et de la Coopération de la Namibie, Netumbo Ndaitwain et par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Angola, Vicente Soares, vise à promouvoir la coopération bilatérale entre les deux nations.

S'adressant à la presse, Vicente Soares a déclaré que la réunion de deux jours visait à mettre en œuvre le forum des affaires entre les deux pays, à promouvoir les échanges et la coopération économique, ainsi qu'à créer des opportunités d'investissements.

Selon le responsable, lors de la réunion, les deux parties vont chercher à identifier les contraintes qui empêchent la conduite des affaires de manière plus fluide, puis définir des stratégies et trouver des solutions pour les présenter à l'exécutif.

"Ici, à la frontière d'Oshikango (Namibie) et de Santa Clara (Cunene/Angola), le flux d'affaires commerciales est assez important, bien que souvent informelles, d'où la pertinence des discussions pour garantir l'égalité des droits et des avantages mutuels conformément à la loi et au principe de commerce international", a-t-il soutenu.

Pour lui, les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, du primaire et du commerce constituent les principaux domaines d'investissements pour la classe des affaires.

Durant l'événement, les participants vont également aborder des questions sur le plan d'action Namibie-Angola, pour la mise en œuvre du plan conjoint de relance économique, ainsi que les opportunités d'investissements dans les deux États.

Les opportunités de vente de viande en Angola et les questions transfrontalières de la Namibie dominent le débat, auquel participent plus de 70 hommes d'affaires angolais.