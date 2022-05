Cote d'Ivoire: Songon - Restructuration du RHDP, le ministre Laurent Tchagba sonne la mobilisation

Le ministre Laurent Tchagba entend bien jouer sa partition dans le cadre de la restructuration du Rhdp à Songon. Le samedi 14 mai 2022, il s'est entretenu avec les présidents du comité de base, les secrétaires de section ainsi que plusieurs cadres du département de Songon.

Pour lui, cette rencontre a tout son sens, dans la mesure où son parti politique veut se maintenir au pouvoir en gagnant les futures élections municipales, législatives et présidentielles. Des victoires qui permettront selon lui de hisser davantage la Côte d'Ivoire vers le développement dans de nombreux secteurs d'activités.

Ainsi, pour donner plus de chance à son parti d'être toujours aux commandes, Laurent Tchagba a révélé la conduite à tenir. Pour lui, tous les militants doivent dès maintenant se mettre à la tâche afin de relever trois défis qui assureront certainement la victoire aux élections futures. Ce sont notamment, le défi de l'organisation, celle de son financement et enfin, le défi de la mobilisation des militants.

À l'en croire, le challenge le plus important reste l'organisation. Par le passé, Songon était organisé en zone nord et sud. Dorénavant, l'organisation se fera en département nord et sud. Et à l'intérieur de chaque département, il y aura des comités de base.

Les cartes de membres à l'ordre du jour:

Au centre de chaque comité de base et à l'intérieur de chaque section, il y aura l'enregistrement des adhésions des militants. Ces derniers auront les différents cartes de membres ce qui permettra de relever aujourd'hui, les défis suscités.

Plus que jamais engagé à renforcer son dynamisme et de se préparer aux futures joutes électorales, le ministre- gouverneur, Robert Beugré Mambé, a exhorté les militants de Songon à s'impliquer totalement dans les missions techniques.

Car dit-il, la victoire pour les futures élections, c'est maintenant. " Si nous voulons être efficaces, et être le bastion de notre partie, c'est maintenant que nous devons nous préparer ", a déclaré le vice-président du directoire du Rhdp, lors de la mission technique.

Puis d'indiquer que son équipe et lui seront plus proche des militants à travers le recensement des adhérents qui sera fait par les comités de base. " Les choses vont changer, ne soyez pas surpris que je vous appelle directement. Je veux suivre aux détails près, la situation de chacun pour que nous soyons très solidaires. Je viendrai pour travailler et pour vous faire travailler", a-t-il déclaré pour la victoire du Rhdp.