Cote d'Ivoire: Économie numérique - Le patronat ivoirien rend hommage à Félix Roger Adom

Le patronat ivoirien s'en souvient encore du passage de Roger Félix Adom à la tête du ministère de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation. En effet, près de trois semaines après son départ du gouvernement, il a tenu à lui rendre hommage.

Gertrude Koné Kouassi, présidente de la Commission de l'Economie Numérique et de l'Entreprise Digitale du Patronat ivoirien et ses collègues viennent de lui traduire toute leur gratitude et leur reconnaissance pour le travail et les résultats obtenus en un an.

" Vous avez compris les enjeux de notre secteur. Vous avez associé le secteur privé aux travaux de votre ministère. Vous nous avez impliqués dans l'élaboration des différentes réformes. Nous voulons vous dire merci, vous exprimez notre gratitude et notre reconnaissance pour ce que vous avez fait pour le secteur du numérique lors de votre passage à la tête de ce département ministériel", a témoigné Gertrude Koné Kouassi.

Puis de renchérir : " Il a fallu votre passage pour que la Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie nationale du développement numérique à l'horizon 2025. Nous comptons sur vous pour continuer de faire bouger les lignes. Les fondements sont là désormais, nous comptons sur vous encore pour maintenir la dynamique. Vous n'êtes plus ministre du secteur du numérique mais nous voulons continuer à travailler avec vous. Vous avez les idées qu'il nous faut".

Les acteurs invités à accompagner l'actuel ministre de l'économie numérique:

Le ministre Roger Félix Adom a remercié les membres du patronat ivoirien pour l'organisation de cette rencontre d'échanges. " Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites en me rendant cet hommage. Cet événement est ma première sortie officielle dans le domaine du numérique. Depuis lors, je me consacrais exclusivement à mes activités politiques dans l'Indenie Djuablin ", a-t-il expliqué. Aussi, s'est-il dit heureux d'avoir contribué au développement du numérique en Côte d'Ivoire.

" Comme vous l'avez précisé, nous avons élaboré ensemble ces différentes stratégies. Ce fut une aventure exaltante. Je suis fier d'avoir appartenu à cette belle équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Patrick Achi sous le leadership de Son Excellence monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara.

Mon action était guidée par la volonté de bien faire, de marquer l'esprit des populations et des acteurs du secteur de l'économie numérique. Merci pour votre accompagnement ", s'est réjoui Félix Roger Adom, invitant les acteurs du numérique à accompagner son successeur, le ministre Amadou Coulibaly à relever les nouveaux défis liés à ce secteur.