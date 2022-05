Sénégal: CAN - Cérémonie de lancement du "Trophy tour", lundi (communiqué)

Dakar — La cérémonie de lancement de l'opération de présentation du trophée de la CAN aux populations de l'intérieur du pays, baptisée "Trophy Tour", est prévue, lundi, à partir de 16h 30 au Musée des civilisations, annonce un communiqué reçu à l'APS.

La tournée proprement dite débutera "très bientôt", précise toutefois le communiqué des services de communication du ministère des Sports précisant que cette tournée est organisée sur instruction du

président de la République.

Elle sera marquée par "une caravane (avec une animation d'artistes et de comédiens de renom) à travers les grandes artères des capitales régionales".

Une cérémonie officielle de présentation du trophée aura lieu dans chaque région selon les modalités définies par les gouverneurs en parfaite synergie avec les inspecteurs régionaux de la jeunesse et des sports et des membres des Ligues régionales de football.

Le point final des manifestations sera un concert avec une tête d'affiche et des artistes et autres comédiens du terroir, poursuit le communiqué.

Il souligne que "+le Trophy Tour+ participe au maintien de l'animation et de l'engouement suscités par les récents résultats obtenus par Sadio Mané et ses co-équipiers à la suite du premier titre de champion d'Afrique de la CAN Cameroun 2021" et "de la qualification à la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar".

Le "Trophy Tour" est "un grand moment de communion et de partage de la fierté d'appartenir à une Nation de sports et de sportifs", indique le texte qui relève que "c'est un prétexte pour entretenir et consolider le sentiment national dans le travail et la solidarité".