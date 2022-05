Soudan: Le Soudan annonce son désir de bénéficier de l'expérience rwandaise dans la réconciliation

Khartoum — Le Soudan a annoncé son désir de bénéficier de l'expérience rwandaise en matière de réconciliation communautaire et de développement économique, et a renouvelé son engagement envers les principes de non-impunité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et la formation d'institutions chargées de le faire.

C'était qu'a exprimé le directeur par intérim du Département des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Al-Zain Ibrahim Hussein, lors de la célébration de la mission diplomatique rwandaise à l'hôtel Salam Rotana de Khartoum à l'occasion du 28e anniversaire du génocide au Rwanda, en présence des chefs des missions diplomatiques accréditées à Khartoum et des représentants des organisations régionales et internationales.

Il a souligné que commémorer cette mémoire signifie se souvenir de la douleur des victimes et pleurer les âmes des mères, des pères, des fils, des filles, des amis et des proches dont le sang a été versé sans culpabilité, soulignant l'importance de commémorer cet anniversaire chaque année, pour l'empêcher de se passe dans le futur.

Il a appelé à travailler ensemble pour lutter contre les discours de haine, la violence, la xénophobie et la marginalisation de l'autre et à respecter les droits de l'homme, louant le leadership rwandais pour panser les plaies du passé et œuvrer pour le succès des réconciliations civiles et le procès des auteurs de crimes.

L'ambassadeur Al-Zain a déclaré que le Rwanda est devenu un modèle à suivre sur le continent, en particulier pour le progrès global et la renaissance qu'il a réalisée.

Il a souligné que le Soudan avait sérieusement besoin de bénéficier de l'expérience rwandaise en matière de réconciliation et de développement économique, et a exprimé la volonté du Soudan de bénéficier des expériences du Rwanda dans les domaines des réconciliations sociétales et de la valorisation du rôle des femmes, des jeunes dans l'édification nationale.

Il a également affirmé la volonté sincère du Soudan de renforcer sa coopération avec le Rwanda, afin de réaliser la réconciliation nationale et le progrès économique au profit des peuples des deux pays et des peuples de la région.