Tunisie: L1 - - Play off-CSS-CA (3-0) - Le CSS éteint le CA

Première victoire sfaxienne et seconde défaite clubiste dans le cadre du play-off.

Stade Taieb-Mhiri de Sfax. Temps estival. Pelouse en bon état. Public nombreux. CSS-CA (3-0). Buts de Walid Karoui (38' et 83') et Chawat (79'). Avertissements : Chamakhi, Chawat et Ghram. Arbitrage de Haithem Kossai assisté par Mohamed Bekir et Marouen Saâd. Quatrième arbitre : Yosri Bouali. Commissaire du match : Abdelaziz Hamrouni. Arbitre VAR : Amir Loussif. Assistant VAR : Skander Jaballah.

CSS : Aymen Dahmen, Mohamed Nasraoui, Alaa Ghram, Houssem Dagdoud, Gaith Maâroufi, Naby Camara (Fares Naji), Chadi Hammami, Walid Karoui (Naccache), Aymen Harzi (Houcine Ali), Ismail Diakité, Firas Chawat (Hadj Hassan).

CA : Moez Hassan, Ghazi Abderrazak, Nader Ghandri, Rami Bédoui, Skander Laabidi, Larry Azouni, Ahmed Khélil (Amadou Sabo), Chiheb Laâbidi (Radhouen Zerdoum), Edem Taoues (Hamdi Lâabidi), Zouhaier Dhaouadi (Khalil Kassab), Yassine Chamakhi.

Redevables et même obligés, le CSS et le CA ont croisé le fer hier lors d'un match placé sous le signe du rachat pour les locaux et l'obligation de résultat pour les visiteurs. Aussi, l'occasion était propice pour grimper au classement après le nul de l'USM face à l'USBG (match avancé).

Bref, Clubistes Sfaxiens et Clubistes Africains savaient parfaitement que seule la victoire leur permettrait de rester dans le sillage du leader. Maintenant, avant de passer au " terrain de la vérité " et au Classico de Sfax, rappelons que si le CSS affiche globalement un pré-bilan insatisfaisant pour un club de cette envergure, le CA présente, quant à lui, une balance équilibrée. Place à présent à l'implacable vérité du terrain.

Le CSS fonce d'entrée mais le CA ne se disperse pas. 9', suite à une combinaison Azouni-Ghandri, Chamakhi arme sa frappe mais s'expose au retour de Dagdoug. 15', Dagdoug combine avec Hammami qui sert Chawat dont le tir n'est pas croisé. 18', le CSS presse mais la seconde balle est clubiste. 25', le CA avance son bloc et le CSS peine à dégager. 30', Skander Lâabidi sert Taoues qui tergiverse et se fait subtiliser le ballon par Mâaroufi. 35', le CA insiste mais Chiheb Lâabidi voit sa tête croisée passer au-dessus suite à un centre de Chamakhi. Le premier tournant du match intervient à la 38'. Chawat perce, accélère et sert idéalement Walid Karoui qui trompe Moez Hassen. On en restera là pour la mi-temps.

De retour de pause, le CA se rue devant. 47', Khélil d'un heading trouve Dahmen. 48', le CSS réagit par Diakité qui alerte Chawat... qui s'écroule tout seul, alors qu'il y avait un bon coup à jouer. 58', Montassar Louhichi lance Sabo qui manque de peu, une fois incorporé, de toucher au but à la 58'. Le CSS opte pour le contre éclair, et à la 61', Dagdoug dépose sur la tête de Karoui qui décroise. La minute qui suit, Alaa Ghram voit quant à lui son heading passer au-dessus des montants clubistes. 67', Hamdi Lâabidi reprend en première intention mais Dahmen est bien placé. 70', le CSS cherche clairement à gagner du temps et c'est de bonne guerre. 75', sur contre-attaque rapide, Diakité contrôle et décoche une frappe que repousse Moez Hassen. 78', le CA manque de peu d'égaliser par Zerdoum.

Et sur le contre, Chadi Hammami lance Chawat qui trompe Moez Hassan. 83', le CSS ne compte pas mettre fin au supplice clubiste et triple la mise par Karoui suite à un service de Hammami. Une belle talonnade de toute finesse ! Le CSS a mérité sa victoire face à un CA hors-sujet et agonisant en seconde mi-temps.