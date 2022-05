Tunisie: EST - En quête de rachat !

Tout à l'heure, l'Espérance sera aux prises avec l'Etoile dans un bras de fer prometteur. Suspense en perspective !

L'Espérance Sportive de Tunis envisage de tirer profit au maximum de la phase aller du "play off" dont le calendrier l'a bien ménagée en lui évitant les trois déplacements les plus risqués à Sfax contre le CSS, à Monastir face à l'USM et à Sousse (aujourd'hui) contre l'ESS.

Et du coup, le champion sortant se trouve devant une grande opportunité de creuser l'écart qui le sépare de tous ses rivaux avant d'entamer la phase retour. Notamment après le précieux score de parité (0-0) obtenu samedi dernier face au Club Africain qui l'a reçu devant plus de vingt mille spectateurs "rouge et blanc". Ainsi, la route des "Sang et Or" peut être qualifiée de déjà défrichée surtout s'ils parviennent à accentuer davantage leur échappée cet après-midi à Radès dans le classico les opposant à l'Étoile Sportive du Sahel.

Il est vrai que, même en cas d'un nouveau succès de l'Espérance, rien ne sera encore joué, mais une sérieuse option sera tangiblement prise par le doyen des clubs tunisiens au titre de la saison 2021-2022.

Par ailleurs, les concurrents de l'équipe de Bab Souika n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes dans cette situation puisqu' aucun d'eux n' a eu l'audace de lui damer le pion jusqu' à présent. On a vu l'US Monastirienne fléchir bizarrement en refusant carrément le jeu devant l'Espérance pour se faire prendre (1-0) avant d'afficher son vrai visage devant l'ESS à Sousse même (4-2) aussi... bizarrement !

De son côté, le CA, qui fut transcendé par son public, a réussi à dominer devant le leader sans savoir comment gagner le match qu'il fallait absolument gagner.

L'Espérance au complet

Après avoir battu le CSS (2-1) et l'USM (1-0) et évité la défaite contre le CA, l'Espérance a le moral indemne et compte aller de l'avant aujourd'hui face aux Sahéliens. Les trois points de la victoire auront ainsi leur pesant d'or et peuvent, sans doute, démoraliser les poursuivants qui convoitent le podium.

Un autre facteur est au service de l'Espérance depuis plusieurs saisons déjà qui consiste au fait que tous les émules potentiels trébuchent souvent face à plus petits qu'eux, ce qui n'est pas toujours le cas du leader qui traite tous ses adversaires avec le même sérieux et la même rage de vaincre.

Sur un autre plan et en plus du fait que l'Espérance évoluera cet après-midi devant quelque vingt mille supporters, tous les habitués de l'équipe première seront à la disposition du coach Radhi Jaïdi.

Chose qui compliquera davantage la mission des Sahéliens.

Quoique rien n'est jamais gagné d'avance. Particulièrement quand on a affaire à une "bête blessée" après le fiasco essuyé par l'Etoile dans son propre fief, samedi dernier, face au voisin, l'USMonastirienne (2-4). Lequel fiasco, rappelons-le, a abouti au limogeage du timonier Lassaâd Chebbi.

En conséquence, une forte réaction est attendue de la part des coéquipiers de Saddam Ben Aziza. Mais à son tour, l'Espérance, qui a laissé une mauvaise impression contre le CA, tentera de se racheter de la plus belle des manières au détriment des visiteurs.

Dans ce bras de fer prometteur, Radhi Jaïdi aura toutes les cartes en main avec la récupération de son libéro Abdelkader Badrane et le renouvellement de sa confiance en son arrière latéral Zied Mechmoum qui sera préféré à Raed Fedaâ dont la cote est en baisse depuis quelque temps.

Toutefois, tout dépendra de la forme des pièces maîtresses: Ben Romdhane, Bougrine et El Houni, sans oublier une vraie implication de la part du buteur Mohamed Ali Ben Hamouda.