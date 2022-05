Tunisie: ESS - L'heure de vérité !

Les joueurs étoilés, orphelins de leur ancien coach sorti par la petite porte, sont dos au mur et doivent réagir en frappant un grand coup à Radès pour surprendre les observateurs. A défaut, l'équipe risque de rétrograder encore au classement...

A la parenthèse terminée des festivités du club à l'occasion de ses 97 ans, célébré mercredi dernier à coup de fumigènes (encore !) par les ultras du club sur l'avenue Hamed-Karoui, s'ouvre une nouvelle pleine d'incertitudes, à l'approche de la deuxième moitié de la phase du play-off. Tout d'abord, la période houleuse et difficile que traverse l'ESS qui vient de se séparer de son troisième entraîneur en une saison, Lassaâd Jarda, parti pour des raisons personnels, révèle une instabilité chronique.

Le tandem Chaker Zouaghi-Moez Gezzah assure l'intérim, en attendant l'officialisation du directeur sportif Bertrand Marchand. On suppose qu'il sera l'entraîneur en chef lors de la saison prochaine, ce qui signifie le peu d'espoir sur la fin de saison en cours. Une instabilité jamais vue à la tête de l'équipe première, qui risque de finir en queue de poisson la saison, à moins d'un réveil des troupes ou d'un sursaut d'orgueil que personne ne voit venir.

Un classico pour se relancer:

L'ESS part avec la défaveur des pronostics devant la citadelle imprenable espérantiste, mais n'est-ce pas là que l'audace doit prévaloir? Pour ne pas se tirer une balle dans le pied et venir pour perdre...

Après un palpitant derby de la capitale dimanche dernier, on a droit aujourd'hui au classico tant attendu EST-ESS. Si l'Espérance est solide leader au bout de 3 journées avec 10 points, l'ESS montre des signes de fébrilité et de renoncement, en atteste sa défaite à Sousse contre Monastir.

Une 4e place inhabituelle qui nécessite un chambardement pour un électrochoc qui vise une remontée au classement, sachant que les adversaires directs pour une place africaine, comme l'US Monastir, lâchent des points, ce qui profite au leader. Le classico de Radès passe par là. L'Etoile Sportive du Sahel s'attend à un match difficile et coriace sur le rectangle vert de Hamadi Agrebi, mais elle vendra cher sa peau. L'ESS est dos au mur et n'a plus le choix que de jouer crânement sa chance et surprendre son adversaire pour arracher un bon résultat. Une défaite serait quasiment synonyme d'adieu au titre et risque de plonger le club dans une spirale négative.

Le pari de la victoire:

La défense imperméable de l'EST risque de donner du fil à retordre aux attaquants étoilés. Malgré tout, il faudra faire déjouer l'Espérance. Mais avec un seul but en trois matchs, il faudra un brin de folie pour porter l'estocade dans la défense adverse.

Le tandem sur le banc va tenter une formation new look pour rompre avec les devanciers car l'ESS n'a plus rien à perdre et tout à gagner.

Voici, par ailleurs, la formation probable : Rami Gabsi, Zied Boughattas, Saddem Ben Aziza, Youssef Laaouafi, Houcine Ben Ayada, Moataz Zaddem, Yassine Amri, Jacques Mbé, Mohamed Dhaoui, Vinny Bongonga et Iheb Msakni