Sénégal: Enseignement supérieur - l'Université Souleymane Niang de Matam invitée à élargir son offre académique aux sortants des " daaras "...

Des érudits toucouleurs en sciences islamiques réunis au sein d'une structure dénommée " Collectif des Sandaaji Fouta " souhaitent la diversification et l'élargissement de l'offre académique attendue de l'Université Souleymane Niang de Matam. Ils comptent profiter du Congrès du Fouta sur l'éducation et la formation prévu le samedi 28 mai prochain, à Thilogne, pour porter le plaidoyer.

MATAM- Les Sandaaji du Fouta (érudits en sciences islamiques) se sont réunis, hier, à Thilogne, pour échanger sur l'offre académique de la future Université Souleymane Niang de Matam en cours de construction. Comme l'a souligné le Directeur du Centre de recherches sur le patrimoine intellectuel africain " Baajoordo ", Mamadou Youri Sall, par ailleurs enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb), ces érudits du Fouta veulent que l'offre académique que va proposer cette institution d'enseignement supérieur soit élargie à toutes les sensibilités sociales de la contrée. Ils ne cessent de porter à chaque occasion le plaidoyer. Tel sera encore le cas lors du congrès du Fouta sur l'éducation et la formation.

L'événement est prévu le 28 mai prochain à Thilogne. " L'objectif est d'offrir aussi aux élèves des écoles coraniques, c'est-à-dire les " daaras ", de pouvoir accéder à l'université et de poursuivre leurs études supérieures à l'instar de ceux qui viendront du système formel ", a indiqué Mamadou Youri Sall.

Selon le Directeur du Centre de recherches sur le patrimoine intellectuel africain " Baajoordo ", si l'université est ouverte à tout le monde, les étudiants des " daaras " n'auront plus besoin de quitter le pays pour poursuivre des études supérieures ailleurs.

C'est pourquoi il propose qu'on discute du contenu et de l'offre académique dans le but de permettre à ces derniers de faire leur cursus scolaire ici au Sénégal. Mamadou Youri Sall de souligner la nécessité d'améliorer le contenu des enseignements dans les " daaras ". " Moi je suis un enfant issu du " daara " et j'ai été obligé de passer par plusieurs chemins pour pouvoir intégrer l'enseignement ", a-t-il indiqué.

Mamadou Youri Salla de rappeler que le congrès du Fouta pour l'éducation et la formation reste un événement majeur dans cette partie nord du pays. Il regroupe, à chaque occasion, l'ensemble des dignitaires et érudits de la zone ainsi que les acteurs de tous bords. Le thème de cette nouvelle édition porte sur " Les enjeux éducatifs du Fouta ", a laissé entendre M. Sall.

À l'issue de l'événement, des recommandations seront formulées et présentées au Gouvernement, a déclaré le Directeur du Centre de recherches " Baajoordo ". L'Université Gaston Berger de Saint-Louis franchit déjà le pas.

SAINT-LOUIS - Le Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb), Pr Ousmane Thiaré, a scellé, jeudi dernier, un partenariat avec les autorités académiques de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de Touba. L'accord offre aux pensionnaires de l'Université de Touba la possibilité de poursuivre leur formation dans certaines filières d'enseignement à l'Ugb, a déclaré le Pr Thiaré, lors d'une cérémonie tenue à la grande salle des actes de l'Ugb. "

Grâce à ce partenariat, les étudiants arabisants de l'Université de Touba auront désormais l'opportunité de s'épanouir, sur tous les plans et à tous les niveaux, au sein de notre université car il s'agit de leur donner une chance pour trouver leur compte dans notre système d'enseignement classique ", a affirmé le Pr Ousmane Thiaré.

Il note que jusqu'à présent, malgré la reconnaissance du Baccalauréat arabe dans notre pays, les arabisants n'ont pas encore pu trouver leur compte dans notre système d'enseignement classique.

Serigne Mame Mor Mbacké, un des responsables de l'Université Ahmadou Bamba Mbacké, de se réjouir de cette collaboration qui, dit-il, permettra aux étudiants d'arabe de ne plus se limiter aux sciences islamiques et à l'apprentissage de la langue arabe.

L'Université de Touba, a-t-il poursuivi, " aura l'occasion de bénéficier largement des connaissances expérientielles de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, devenue très célèbre grâce à ses performances académiques, à son label de centre d'excellence, la qualité de sa formation, qui a permis à ses étudiants de réussir à l'issue des examens et concours nationaux et internationaux, aux résultats honorables qu'elle enregistre régulièrement au niveau du Cames, etc. ".