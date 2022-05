Afrique: Patrice Motsepe - " Nous faisons partie de la génération qui va changer pour toujours le visage et l'avenir du football "

Le développement du football africain ne peut pas être dissocié de la croissance socio-économique du continent, a estimé le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe à l'occasion de l'assemblée générale de la COSAFA (la zone de développement de l'Afrique australe).

" Nous ne pouvons pas séparer le développement du football de la croissance et du développement socio-économique de chaque pays en Afrique ", a dit l'homme d'affaires sud-africain dont les propos ont été rapportés sur le site officiel de la CAF.

Pour le président de la CAF, le continent africain est arrivé à " un moment de notre histoire où nous sommes capables de faire de grandes choses pour le football africain et pour nos Nations ".

" Nous devons quitter cette réunion avec un sentiment d'urgence, pour faire du football de la COSAFA l'un des meilleurs en Afrique, nous faisons partie de la génération qui va changer pour toujours le visage et l'avenir du football ", a dit l'homme d'affaires sud-africain, propriétaire des Mamelodi Sundowns, vainqueur de la Ligue africaine des champions en 2016.

Patrice Motsepe a également rencontré des propriétaires de clubs, le comité de normalisation du football namibien ainsi que d'autres parties prenantes du football, selon le communiqué publié sur le site officiel de la CAF.

Il a appelé à l'unité de la COSAFA, la première zone à prendre fait et cause pour la candidature du richissime homme d'affaires sud-africain à la présidence de la CAF.

" Nous sommes ici pour parler de la façon dont nous travaillons ensemble, dont nous grandissons ensemble et dont nous créons plus d'opportunités pour les infrastructures de football au niveau scolaire, amateur et professionnel ", a-t-il dit appelant à une " unité " de la COSAFA et de la famille du football africain.

Le président Motsepe a par ailleurs présenté certains objectifs de la CAF qui sont de donner à autant de pays que possible, l'opportunité d'accueillir les compétitions continentales et de construire des infrastructures et des installations de football de classe mondiale.