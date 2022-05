Tunisie: Environ 55 millions d'Africains dans l'extrême pauvreté en 2020 à cause de la Covid-19 (CEA)

Dakar — Environ 55 millions d'Africains ont franchi le seuil de l'extrême pauvreté en 2020 à cause des perturbations causées par la pandémie de COVID-19, estime le Rapport 2021 de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) rendu public samedi en marge des travaux de la 54e réunion de la CEA des Nations Unies (Com2022) qui se tiennent à Diamniadio (30 km de Dakar).

Les effets du coronavirus ont ainsi "annulé plus de deux décennies de réduction de la pauvreté en Afrique", regrette le rapport qui ajoute que "les personnes non pauvres dont le niveau de consommation se situait entre 1,90 et 2,09 dollars par jour (0 à 10% au-dessus du seuil de pauvreté) sont tombées dans la pauvreté à cause de la pandémie, car la moindre volatilité de la consommation pouvait les faire passer sous le seuil de pauvreté".

Les personnes pauvres vivent pour la plupart d'entre elles en Ethiopie et au Nigeria, indique le document qui avertit que quinze pays africains risquent en outre de se retrouver "dans une situation de surendettement".

Au sujet des causes et conséquences de l'augmentation de la pauvreté pendant la pandémie, le rapport indexe les changements climatiques, tout en soulignant que "le cadre vulnérabilité-pauvreté-résilience permet de mieux comprendre les facteurs microéconomiques associés à l'entrée et à la sortie de la pauvreté, ainsi que les raisons pour lesquelles certains ménages restent pauvres pendant une période prolongée".

De telles informations peuvent, selon le document, "servir de guide à la formulation de politiques fondées sur des données probantes" et aptes à permettre de lutter contre la pauvreté.