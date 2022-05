Cote d'Ivoire: Politiques de développement - Nialé Kaba pour les bonnes pratiques d'évaluation d'impact

Le ministère du Plan et du Développement en collaboration avec l'organisation Innovations for powerty action (Ipa) a organisé le 13 mai 2022 à Abidjan, une conférence sur les bonnes pratiques en matière d'évaluation des politiques publiques.

A cette occasion, Nialé Kaba s'est réjouie de la tenue de cette conférence qui avait pour thème : " Évaluation d'impact : bonnes pratiques pour une meilleure efficacité des politiques de développement en Côte d'Ivoire".

En effet, selon Mme Kaba l'évaluation d'impact " constitue une grande opportunité qui, à travers le partage d'expérience, permettra d'informer davantage sur les bonnes pratiques en matière d'évaluation et aider à la mise en œuvre réussie des politiques de développement ".

Toutefois, la ministre a remercié les partenaires au développement engagés aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la promotion de la culture de l'évaluation. Soulignant que le principe de l'évaluation des politiques publiques a été inscrit dans la Constitution de 2016, notamment en ses articles 93 et 117. Dans le même élan, en septembre 2021, un projet de loi portant sur l'évaluation des politiques publiques, élaboré de manière participative avec la contribution de tous les acteurs de l'écosystème national de l'évaluation des politiques publiques, a été adopté par le gouvernement.

Les bonnes pratiques mises en œuvre avec le Pnd 2021-2025:

En revanche, la ministre a rappelé que les bonnes pratiques sont déjà mises en œuvre avec le Pnd 2021-2025 qui " fera régulièrement l'objet d'évaluation en vue de capitaliser sur les leçons apprises et aider à la prise de décisions politiques et stratégiques ".

Célébrant l'initiative de cette expertise, la directrice exécutive de I'innovations for poverty action, (Ipa), Annie Duflo a précisé qu'elle permettra d'orienter les politiques publiques et les programmes à lutter contre la pauvreté par la création d'emplois et à fournir les informations qui répondent aux besoins des décideurs publics.

Ipa travaille dans des secteurs divers et variés. Par exemple le secteur de l'éducation, de l'emploi, de l'agriculture, l'inclusion financière, la gouvernance. Le but de l'évaluation d'impact, tel que présenté par Annie Duflo, est d'orienter les politiques publiques et les programmes consacrés à lutter contre la pauvreté et à promouvoir l'emploi, rappelle-t-on.