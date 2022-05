Algérie: Oran - Ouverture de journées d'information sur les services de santé militaire

Oran — Les journées d'information sur les services de santé militaire, ont été ouvertes, dimanche au centre régional d'information "Chahid Boubernas Mohamed" d'Oran, relevant de la deuxième Région militaire, par le commandant de l'Ecole supérieure de l'administration militaire, le général Ahmed Gharbi, au nom du général-major chef de la 2e RM.

Le général Ahmed Gharbi a souligné, dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, à laquelle ont assisté le directeur général de l'hôpital militaire régional d'Oran, le général Belakehal Salaheddine et le directeur régional des services de santé militaire (2e RM), le docteur colonel Boustila Laâredj, ainsi que des médecins et des étudiants des services médicaux militaires et civils que, "l'organisation de cette manifestation s'inscrit dans le cadre du renforcement du lien armée-nation et de la cohésion entre le peuple et son armée".

Ces journées d'information permettront aux visiteurs de "découvrir les activités des services de santé militaire et de s'informer sur les nobles tâches accomplies par les membres de l'Armée nationale populaire (ANP) qui y travaillent", a indiqué le général Ahmed Gharbi, ajoutant que "cette manifestation permettra également de mieux connaître les services de santé militaire avec toutes ses composantes dans les hôpitaux, les établissements de soutien et les compagnies médicales, qui garantissent la préparation médicale et sanitaire de tous les personnels et de leurs ayants droit, ainsi que la prise en charge sanitaire des citoyens des zones reculées, en plus d'assurer un soutien lors des catastrophes".

La manifestation est également considérée comme "le début de la campagne de recrutement de jeunes souhaitant rejoindre les services de santé militaire pour l'année prochaine (2022-2023). Les préinscriptions commenceront immédiatement après l'annonce des résultats de l'examen du baccalauréat pour l'année en cours, selon le même responsable.

De son côté, le directeur régional des services de la santé militaire, le médecin colonel Boustila Laâredj, a animé une conférence sur le système sanitaire lors de la guerre de libération nationale et au lendemain de l'indépendance, dans laquelle il a évoqué la répartition des services de santé dans les différentes wilayas historiques et les étapes d'organisation de ce système (1954-1956 et 1956-1962) et leurs importances dans le soutien des moudjahidine et le secours des blessés, ainsi que la disponibilité des médicaments et des produits médicaux pour les moudjahidine et les citoyens.

Les participants ont visité les stands d'une exposition organisée dans le cadre de cette manifestation, qui durera jusqu'au 19 mai, concernant différentes instances sanitaires militaires de la deuxième Région militaire, notamment l'Ecole d'application des services de santé militaire de Sidi Bel-Abbes, "Chahid Dr Yahia Fares" et l'hôpital militaire régional d'Oran "Dr Amine Mohamed Benaïssa", entre autres, et ont été informés sur les différents équipements modernes utilisés sur le terrain.